21% dos carros novos vendidos no mundo são eletrificados: Tesla e BYD lideram Model Y e BYD Song lideram o rankig dos modelos com tração elétrica mais vendidos em todos os mercados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 11h18 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h18 )

Tesla Model Y 2025 "Juniper" reestilizado é lançado na Ásia (Tesla Divulgação)

A eletrificação vem ganhando força em todos mercados mundiais com maior velocidade na China e na Europa. Ainda que muitas marcas tenham recuado em suas próprias metas só no primeiro trimestre desse ano 1,6 milhão de carros elétricos e híbridos Plugin foram vendidos no mundo o que representa 21% das vendas globais de veículos. Se considerarmos modelos híbridos ou híbridos leves esse número chegaria a 4,1 milhões de unidades.

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

Os dados fazem parte de um estudo da Clean Technica e mostra que as fabricantes Tesla e BYD lideram essa fatia de mercado. Entre janeiro e março desse ano 1,1 milhão de carros elétricos chegaram às ruas, crescimento de 32% em relação ao mesmo período de 2024 o que mostra uma tendência forte para a eletrificação.

Carro elétrico mais vendido é um Tesla

O carro elétrico mais vendido do mundo é o Tesla Model Y que em março segundo a Clean Technica registrou 87,7 mil unidades vendidas.

‌



Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

O BYD Song é o híbrido mais vendido no mundo com 61,2 mil unidades comercializadas em março de 2025 e o Tesla Model 3 foi o terceiro veículo do ranking com 60,4 mil unidades vendidas no mês retrasado.

Tesla Model 3 ganha mais autonomia na linha 2025 (Tesla Divulgação e China Daily)

Esse ranking teria facilmente a “presença” de modelos como Toyota Corolla e Corolla Cross que são híbridos puros sem recarga externa, mas os dados da Clean Technica não consideraram estes no ranking.

‌



Conheça os 10 carros eletrificados mais vendidos no mundo em março de 2025

1º Tesla Model Y - 87.750

2º BYD Song (inclui Song Pro e Plus) - 61.201

3º Tesla Model 3 - 60.455

4º Wuling HongGuang Mini EV - 39.966

5º BYD Seagull / Dolphin Mini - 37.318

6º Geely Geome Xingyuan - 32.481

7º Xiaomi SU7 - 29.244

8º BYD Qin Plus - 28.044

9º BYD Yuan Plus / Atto 3 - 26.187

10º BYD Qin L - 21.671

