Comparativo híbrido: BYD Song Plus enfrenta o Leapmotor C10 Leapmotor pode surpreender na autonomia mas Song Plus é mais potente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h00 )

Leapmotor/Divulgação

A BYD vem liderando as vendas de modelos eletrificados no Brasil desde 2023. Agora, a marca enxerga pelo retrovisor as concorrentes além da GWM. Marcas igualmente chinesas como a Omoda & Jaecoo, Zeekr, MG, GAC e Geely vem acertando os ponteiros para entrar no Brasil. E a Leapmotor anunciou nessa semana o início das operações do Brasil confirmando a estreia do C10 que será o primerio modelo da marca vendido por aqui. Agora, antes desse lançamento, vamos comparar o C10 da Leapmotor considerando a motorização híbrida. Do outro lado está o BYD Song que tem nada menos 3 versões e lidera o segmento de modelos híbridos plugin.

Marcos Camargo Jr. 07.10.2024

Dimensões e Espaço Interno

O BYD Song Plus mede 4,70 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,68 metro de altura e 2,76 metros de entre-eixos, o que é ligeiramente menor do que o Leapmotor C10, que tem 4,73 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,68 metro de altura e 2,82 metros de entre-eixos.

Leapmotor/Divulgação

O porta-malas do Song Plus tem 574 litros contra 370 litros do C10, que neste caso perde a disputa. Apesar disso, o C10 deve oferecer mais espaço interno por conta do entre-eixos ampliado

Marcos Camargo Jr. 07.10.2024

Motor e desempenho

Primeiro vale considerar que o Song Plus e o C10 oferecem sistema híbrido plugin, com recarga externa mas um sistema de funcionamento bem similar. Embora exista o C10 elétrico que também deve ser lançado por aqui iremos contrapor as versões PHEV.

Leapmotor/Divulgação

O Song Plus vem equipado com uma motorização híbrida que entrega 235 cv e 40,8 kgfm de torque combinados. Com isso, o BYD é mais potente do que o Leapmotor C10, que deve ter um motor a combustão com sistema Atkinson 1.5 litro aspirado e outro elétrico, que entrega até 215 cv. Vale lembrar que o Song Pro fia posicionado logo abaixo com 209cv e o Song Premium combina o 1.5 porém com turbina para 299cv. Vamos considerar o Song Plus intermediário.

Marcos Camargo Jr. 07.10.2024

Bateria e Autonomia

O BYD Song Plus vem equipado com a Blade Battery (LFP) de 18,3 kWh, o tempo de recarga é de 3 horas em uma fonte de 6,6 kW, que permite ao modelo rodar até 110 km no modo elétrico, segundo dados do Inmetro. Por sua vez, o Leapmotor deve ir mais longe, visto que na China a autonomia é de 145 km. Todavia, esse dados são chineses e não do Inmetro. Portanto, ainda é cedo para falar que o C10 ganha a disputa de quem pode ir mais longe.

Leapmotor/Divulgação

Mas ao falarmos de autonomia total o BYD Song Plus alcança 1.080km e o consumo foi para 14,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. Já o C10 tem apenas a autonomia total informada de 950km.

Tecnologia e itens de série

Como é de conhecimento de todos, a BYD instala amplas telas em seus veículos, o que não foi diferente do Song Plus, que tem uma tela de 15,6 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Diferente do modelo da BYD, que gira, a do Leapmotor C10 é menor, visto que tem 14,6 polegadas, e não se mexe. Ambos trazem pacote ADAS completo com sistema de controle de cruzeiro adaptativo, de ponto cego, de manutenção do carro na faixa com frenagem e detecção de pedestres entre outros.

Testes de segurança

O BYD Song Plus: Embora os detalhes sobre as avaliações de segurança não tenham sido especificados, o modelo conta com diversos recursos avançados de assistência ao motorista, comuns em veículos da BYD já citados no tópico anterior.

Marcos Camargo Jr. 07.02.2025

O Leapmotor C10 obteve cinco estrelas no teste de segurança Euro NCAP, com 89% de proteção para adultos, 85% para crianças, 77% para pedestres e 76% nos sistemas de assistência à condução, mostrando um bom desempenho nos critérios de segurança. Todavia, nos mesmos testes do Euro NCAP, o BYD Song Plus também teve cinco estrelas, porém obteve uma ligeira vantagem, visto que teve uma pontuação de 90% na proteção para adultos, 85% para crianças, 83% para pedestres e ciclistas, além de 77% para sistemas de assistência à condução.

Leapmotor/Divulgação

Preço

O BYD Song Plus é vendido no Brasil por R$ 244.800 nesta versão enquanto o Song Pro tem preços a partir de R$ 204,9 mil e o Song Plus custa R$ 299,9 mil. O Leapmotor deve ser mostrado definitivamente no Salão de Shangai e o lançamento deve ocorrer no segundo semestre.

