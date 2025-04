Corolla Cross rouba liderança do Compass: entenda os motivos SUV médio é confiável, equipado e mesmo com preço alto se tornou líder de vendas em 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/04/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Desde o início e 2025, o Toyota Corolla Cross se tornou o SUV médio mais vendido do mercado. São quatro meses à frente do Jeep Compass, que detinha a liderança há pelo menos sete anos. E mesmo não sendo um produto novo (ele chegou há quatro anos e sofreu uma reestilização há cerca de um ano), o Corolla Cross caiu no gosto do consumidor com 70% das vendas focadas na versão a combustão e 30% nos modelos híbridos. Mas por que isso ocorreu?

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Design atualizado há um ano

O Toyota Corolla Cross ganhou um novo estilo que deixou o SUV atualizado. A grade é nova e adota o estilo colmeia deixando o perfil do carro mais suave, os farois ganharam um novo arranjo e setas sequenciais assim como a lanterna traseira com novo arranjo interno mais translúcido.

‌



Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Já entre os itens de série o Corolla Cross XRX ganha atualizações no Toyota Safety Sense (TSS) que ganha sistema de pré colisão frontal com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de ponto cego, farol alto automático, alerta de permanência em faixa além do novo suporte à frenagem de estacionamento (PKSB) além do ACC com stop and Go. Esse pacote de itens de segurança de serie vem atraindo mais consumidores.

‌



Motor 2.0 aspirado é considerado confiável

‌



O motor 2.0 Dynamic Force aspirado tinha 177cv e agora foi reprogramado para render 175cv e 20,8kgfm de torque graças ao sistema sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery) incorporado ao motor para atender o programa de emissões PL8. O câmbio segue sendo o CVT Direct Shift que simula dez marchas com a primeira marcha engatada o que oferece, segundo a Toyota, mais agilidade para o Corolla Cross. O conjunto mecânico é equivalente ao do concorrente Jeep Compass 1.3 e mais potente que o Volkswagen Taos, Tiggo 7 Sport e outros concorrentes.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Consumo interessante

Ao longo do nosso teste o consumo ficou em 7,0km/l na cidade e 8,5km/l na estrada com etanol. Não fizemos o teste com gasolina mas oficialmente a Toyota fala em 11,8km/l na cidade e 12,8km/l na estrada. O Corolla Cross se mostra relativamente econômico na versão a combustão, na média dos seus outros concorrentes.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

No entanto, a longevidade dos motores 2.0 aspirados utilizados tanto no sedã quanto nesta versão SUV também contribuem para que o consumidor considere o Corolla Cross confiável.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Mesmo o vai motor recalibrado também não mudou em nada o comportamento tranquilo do Corolla Cross. São 175cv bem dispostos para movimentar o SUV o que é um número bem melhor que o da versão híbrida e acima de vários SUVs do segmento como o Volkswagen Taos (150cv), Tiggo 7 Sport (150cv), Ford Territory de 150cv e até o Equinox (172cv) que está se despedindo na atual geração mas ainda perde para o Compass flex de 185cv.

Há pontos negativos

Claro que todo produto tem seus pontos negativos. O acabamento do Corolla Cross é um pouco simplificado. Também há algumas críticas quanto a pouca responsabilidade da multimídia que tem 9 polegadas e câmera de ré de baixa resolução. Da mesma forma o preço elevado é outro ponto a ser considerado.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

O fato de utilizar a suspensão traseira com eixo rígido também é um ponto a ser criticado. Os concorrentes usam sistema Multilink na traseira mais confortável e o Corolla Cross usa o eixo rígido que é uma solução de veículos mais baratos pois até mesmo o Corolla tem suspensão independente na traseira.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Preços diante da concorrência

Enquanto o Taos por exemplo custa menos de R$ 180 mil na versão Comfortline e menos de R$ 190 mil na Highline, o Jeep Compass tem preço competitivo a partir de R$ 154 mil e o Corolla Cross XRX por exemplo custa R$ 203 mil. É bem mais caro porém ainda assim vem crescendo nas vendas. Há um ano, a mesma versão custava R$ 10 mil menos, e isso não atrapalhou a boa aceitação do Corolla Cross.

COROLLA CROSS HÍBRIDO 2024: detalhes, preço, teste completo e consumo REAL cidade e estrada. VEJA O VÍDEO!





Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.