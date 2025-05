BYD confirma nova marca de luxo para o segundo semestre no Brasil Marca vai incorporar modelos esportivos e off road Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 10h33 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Além de ampliar a linha de produtos BYD no Brasil, a gigante chinesa confirmou na China que a operação da Denza começa no segundo semestre no mercado brasileiro. Serão estruturas independentes da BYD e com estratégia própria, conforme já havia antecipado o vice-presidente sênior da BYD, Alexandre Baldy, ao R7-Autos Carros.

A BYD já vendeu mais de 30 mil unidades só neste ano no Brasil. E para manter a liderança entre os eletrificados, a BYD planeja estrear a marca Denza e também ampliar a linha de produtos das linhas Ocean e Ocean S.

CarNewsChina/Divulgação

Baldy disse que a Denza “terá uma estrutura totalmente independente, separada da concessionária BYD, para que o cliente tenha uma experiência premium”.

CarNewsChina/Divulgação

Sem revelar todos os modelos que serão comercializados no Brasil, teremos o Bao 5, que virá como Denza 5, mas pertence à marca premium Fangchengbao na China. O mesmo irá ocorrer em outros países como na Europa, adiantou Baldy.

Outras novidades a caminho

Para o Brasil, a BYD também deve lançar o Sealion 06 DM-i (híbrido) e EV (elétrico), o Seal com motor híbrido que combina propulsor 1.5 a gasolina com 100cv com motor elétrico de 218cv.

BYD/Divulgação

O BYD Dolphin também mudou e ficou mais equipado agora com sistema de condução autônoma Gods Eye disponível desde a versão de entrada. Além disso, o compacto ganhou um novo visual mais fluido, novo console central e mais saídas de ar na parte interna além de opção de teto solar.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Entre os modelos que devem ser montados em Camaçari, na fábrica que também será inaugurada no segundo semestre, estão o Dolphin Mini e provavelmente o Song Pro híbrido flex.

