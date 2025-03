Corolla 2027: nova geração terá teto solar, motor potente e versão PHEV Sedã já está preparando nova geração para acirrar briga com chineses Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 ) twitter

Projeção Theotlle/Reprodução

A Toyota está trabalhando em uma nova geração do Corolla, o sedã mais vendido do mundo, que terá diversas novidades em relação ao modelo que conhecemos. A geração atual produzida em vários países inclusive no Brasil desde 2018 vai oferecer diversas novidades.

Projeção Theotlle/Reprodução

A 13° geração terá uma boa mudança de design com linhas ascendentes e mais angulosas segundo uma apuração do Carscoops que conversou com executivos ligados à marca (oficialmente a Toyota nem confirma a nova geração).

Interior do Prius deve inspirar Corolla (Toyota/Divulgação)

No desenho o farol afilado e as lanternas com dianteira mais baixa remete ao Prius enquanto na traseira o estilo seria mais próximo de um cupê para aproveitar melhor a carroceria. Teto solar por exemplo, algo indisponível hoje, será oferecido na versão panorâmica.

Linha de produção Toyota (Toyota Motor Corp divulgação)

Se por um lado o Corolla oferece hoje, em geral, motor 2.0 aspirado a gasolina e versão híbrida pura as evoluções devem ser ainda mais relevantes. O Corolla pode trocar esse motor pelo 1.5 aspirado de 130cv e um 1.5 turbo na faixa dos 180cv, o que substituiria o atual 2.0 disponível na maioria dos países inclusive no Brasil. Porém a evolução eletrificada deve ser ainda mais evidente pois o Corolla pode ser transformar em um híbrido plugin para concorrer principalmente com modelos chineses que tem feito sucesso na Europa e estão começando a ganhar mais aceitação na Ásia e Estados Unidos.

Linha de produção Toyota (Toyota Motor Corp divulgação)

Vale lembrar que o Corolla “assume” diversas carrocerias e motorizações conforme o mercado onde é oferecido. Há uma carroceria notchback em alguns países, hatch nos Estados Unidos e até perua. Para nós o Corolla sempre foi sedã com exceção da perua Fielder da décima geração.

E no Brasil

Vamos lembrar que a atual geração do Corolla foi apresentada em março de 2018 e chegou aqui pouco mais de um ano depois. Seja como for essa troca de geração deve ocorrer no fim do próximo ano já como modelo 2027. Ou seja, teremos por aqui o Corolla atual pelo menos por mais dois anos até uma nova geração do sedã.

TOYOTA COROLLA: história e curiosidades da primeira geração lançada em 1966. VEJA O VÍDEO!

