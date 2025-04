Tesla precisa de um carro barato mas projeto atrasa Model 2 ou E41 é o novo projeto que a Tesla desenvolve em segredo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h59 ) twitter

Tesla Tesla/Divulgação

A Tesla já anunciou há um bom tempo que teria um carro de até US$ 25 mil dólares, mas esse projeto está mais atrasado do que deveria. Enquanto Elon Musk busca um fundo de investimentos novo do governo americano (em um momento que a administração Trump está mais distante dos elétricos), o projeto segue aguardando.

O site internacional Carscoops divulgou uma informação de que a Tesla desenvolve o carro mais em conta sob o código E41, que será 20% mais em conta que o Model 3. A ideia era que esse carro fosse lançado no final do ano passado, o que ainda não ocorreu. O novo Tesla mais barato que o Model 3 terá produção iniciada nos Estados Unidos ainda esse ano e o foco da marca é de conseguir vender ao menos 250.000 unidades por ano. Na China, a produção começa só em 2026.

Tesla Tesla/Divulgação

Cortes de custo

Obviamente, o novo carro da Tesla terá muitos itens a menos do que o Model 3. Segundo o Carscoops, o novo carro não terá couro ventilado por exemplo, irá oferecer menos alto-falantes e um acabamento um pouco mais simples ao que é oferecido no Cybertruck na nova versão de entrada. A motorização e o tamanho da bateria também não foram revelados, mas certamente o Tesla Model 2 será menos potente e com menos autonomia.

