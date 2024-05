30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão No Brasil, Senna teve vários Ford como o Escort XR3, depois dirigiu um Mercedes 190E, Porsche, Honda NSX e linha Audi

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Há exatos 30 anos o tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna, morreu após um acidente em uma curva do circuito de Ímola, na Itália. E passado tanto tempo de sua morte trágica os brasileiros guardam a lembrança e o legado do paulistano que fez história nas pistas e tem fãs pelo mundo inteiro. Ayrton Senna era piloto, empresário e entusiasta do mundo automotivo e carros sempre foram a sua grande paixão. Agora o R7-Autos Carros relembra alguns dos carros que foram utilizados pelo piloto ao longo de sua vida.

Como profissional, Ayrton Senna guiou 12 carros de corrida desde a Toleman no início dos anos 1980 até a Williams FW16 onde morreu em 1994. Mas quais eram os carros que Senna dirigia “na vida real” fora das pistas?

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Relatos da família Senna dão conta de que o primeiro carro de Ayrton Senna foi um Ford Corcel. O carro tinha suspensão mais baixa, vidros verdes e alguns intens personalizados. Depois Senna teve uma Ford Belina e pouco tempo depois um Passat TS. Tudo isso antes da fama e não há registros fotográficos desses carros. Uma pena.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Escort XR-3

O Escort XR3 foi um carro nacional de grande sucesso e desejo na primeira parte dos anos 1980. Senna foi fotografado pela Ford do Brasil pois era o garoto propaganda da marca e era visto dirgindo os carros quando estreou na Toleman em 1984. O Escort XR-3 prata tinha sob o capô um motor 1.6 de 82cv de potência e 12,2 kgf/m de torque, capaz de fazer de 0 a 100 km/h em 13,4 segundos. Não era muito mas para a época era considerado um carro de bom desempenho e visual muito moderno. Antes de constantes viagens pelo mundo, Senna usava esse veículo até meados dos anos 1980.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Nestas fotos Senna também deixa aparecer um Ford Del Rey, então modelo mais luxuoso da marca no Brasil após o fim do Galaxie em abril de 1983. O Del Rey e o Escort eram carros que Senna usava no dia a dia quando estava em São Paulo.

Mercedes 190E

O 190E 1984 foi um dos carros que Senna mais gostava e sempre que podia dirigia em pista seus veículos. O 190E Cosworth era um carro muito especial e tinha motor 2,3 litros de 185cv e 24kgfm de torque combinado com câmbio Getrag de cinco marchas com 0-100km/h em 7,8s. Esse carro recebeu anos depois até mesmo adesivos alusivos ao piloto.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Já na Lotus, em 1986, Senna usava outro Mercedes-Benz 190E com o mesmo motor. Era o carro oficial de uso do piloto e também os chefes de primeiro escalão da equipe.

Porsche 911 Carrera Cabriolet

O Porsche é um dos clássicos das pistas e também fora dela. Ayrton Senna comprou um 911 Carrera Cabriolet (conversível) modelo 1987. O motor era o seis cilindros 3,2 litros de 214cv e 27kgfm de torque na cor vermelha.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Quanto estava de férias, pois já morava em Portugal, Senna usava esse veículo constantemente. Quando estava em viagem, Senna deixava o Porsche 911 Carrera na garagem do amigo Antonio Carlos Braga que mantinha o veículo sempre em estado pronto para uso pelos arredores da casa do piloto.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Honda NSX 1991

O esportivo da Honda era um carro de desejo na virada dos anos 1990. Ayrton Senna colaborou com o desenvolvimento do NSX e tinha um exemplar para seu uso. Na verdade consta que ele teve duas unidades, uma delas veio para o Brasil e outra ficou na Europa, justamente uma que agora está à venda por R$ 3,1 milhões.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

O Honda NSX fabricado em 1991 tem motor 3,0 litros V6 com 247cv e Senna gostava de dirigi-lo nas pistas. Porém, após o fim da parceria da Honda com a equipe McLaren o veículo vermelho foi devolvido em 1992.

Linha Audi

Ayrton Senna queria inicialmente trazer a marca Mercedes-Benz ao Brasil assim que as importações de carros foram permitidas. Senna chegou a visitar a sede da Mercedes-Benz mas optou pela Audi e assinou um contrato com a empresa na Alemanha em 1993.

30 anos sem Ayrton Senna: os carros da garagem do tricampeão (Internet/Reprodução)

Logo depois a Audi enviou um Audi 80, um Audi 100 e também um Audi S4 e outro S2. Os dois últimos tinham motor 5 cilindros 2,2 litros com 230cv com modo overboost para até 258cv. Senna dirigiu por algum tempo tanto o S2 quanto a perua S4, carros que depois passaram para a família Senna e até hoje participam de eventos pelo Brasil.