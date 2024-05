AMG CLE 63 poderá ter motorzão V8 após fracasso da versão quatro cilindros

Alto contraste

A Mercedes-Benz observou que o cliente não vem aceitando muito bem a ideia dos esportivos com motor híbrido. Pior: a aceitação de modelos com motor quatro cilindros biturbo “com potência de V8″ não empolgou clientes do C 63 e do E 63 e uam mudança pode estar a caminho.

Enquanto outros modelos seguirão experimentando o downzising como força de lei para reduzir emissões, a marca da estrela está investindo mais nos híbridos enquanto os AMGs poderão voltar a ter V8 especialmente o AMG CLE 63 enquanto o CLE 53 poderá ficar com o seis cilindros em linha.





Nos dois carros haverá sistema híbrido leve para garantir redução de emissões e melhor aproveitamento do motor.

De acordo com o site Autocar o motor V8 já tem potência definida: 585cv. Markus Schäfer, head de Operações da Mercedes-Benz disse ao portal que a marca estava “monitorando as vendas da linha AMG e que o clientes estão pedindo a volta do motor V8″. Schäfer teria dito que “o cliente irá deecidir”.









