Anti-reclamações: BYD anuncia ampliação em centro de peças 

(BYD/Divulgação)

A BYD vem liderando o segmento de veículos eletrificados no Brasil. O Song Plus DMi híbrido e o Dolphin elétrico são os modelos mais vendidos do país em seus respectivos segmentos. Porém há muitas reclamações sobre a baixa disponibilidade de peças. Agora a BYD anunciou uma ampliação nos centro de pecas localizado no Espírito Santo.

De acordo com a BYD, os pedidos de peças saltaram 300%, uma vez que foram de 200 para 600 por dia. Um dos fatores que contribuiu para esse aumento foi o alto número de vendas da BYD no Brasil. Segunda a Fenabrave, a marca já é a décima mais vendida no mercado nacional com 4.428 unidades, ficando na frente de Peugeot e Citroën.

Song Plus é um dos modelos mais vendidos da marca

Além disso, o centro de distribuição da BYD tem a capacidade de enviar até 600 peças por dia e de receber 4 mil por dia dos contêineres vindos da China. Por lá, trabalham 50 funcionários para atender aos pedidos, mas devem chegar aos 150 com a nova mudança no local, que tem 370 mil peças armazenadas e uma área de 5.000 metros quadrados com 5.600 posições de pallets.

Segunda a Fenabrave, a marca já é a décima mais vendida no mercado nacional com 4.428 unidades

O centro de distribuição da BYD de Cariacica/ES ainda faz o processo de "nacionalização" dos veículos da BYD com a etiquetagem, além de receberem manual, marcação de chassis, novas placas, checagem elétrica, eletrônica, carroceria, entre outras.