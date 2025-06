Volvo lança XC60 atualizado no Brasil: veja o preço SUV deve manter motor de 462cv e está disponível em quatro versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 18h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 18h59 ) twitter

Vitor Lima/Reprodução

Além do EX30 Cross Country, a Volvo também mostrou em Interlagos o XC60 híbrido plugin atualizado. Ele recebe novos detalhes visuais, novas rodas e sistema Google na multimídia. A Volvo não revelou todos os detalhes do seu SUV híbrido mais vendido mas divulgou o preço que parte de R$ 459,9 mil.

Vitor Lima/Reprodução

Visualmente o Volvo XC60 ganhou um novo para-choque dianteiro, uma grade com desenho oblíquo, novas lanternas traseiras mais escuras e rodas aro 21 ou 22. Por dentro as mudanças são quase “invisíveis” com novo porta copos, multimídia agora com 11,2” de melhor definição e processamento Qualcomm com sistema Snapdragon Cockpit.

Vitor Lima/Reprodução

A motorização não foi detalhada pela Volvo mas fora do país o SUV médio mantém o 2.0 turbo a gasolina com motor elétrico que coma 472cv e 72kgfm com câmbio automático de oito marchas e tração integral alimentado por baterias de 18,8kwh.

‌



Confira os preços do novo Volvo XC60 2026

* Volvo XC60 T8 2026 Plus: R$ 459.950

‌



* Volvo XC60 T8 2026 Ultra: R$ 509.950

* Volvo XC60 T8 2026 Ultra Dark: R$ 519.950

‌



* Volvo XC60 T8 2026 Polestar: R$ 539.850

