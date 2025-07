Aston Martin revela Vantage S com motor de 680 cv e controle de largada Esportivo faz de 0 a 96 km/h em 3,3 segundos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h00 ) twitter

Aston Martin Vantage S Aston Martin/Divulgação

A Aston Martin apresentou oficialmente na Europa o Vantage S, versão atualizada do cupê esportivo que passa a contar com ajustes mecânicos, aerodinâmicos e estruturais em relação ao modelo base. A estratégia segue o padrão adotado pela marca britânica em outros modelos, como o Vanquish S e o DBX707.

Motor V8 biturbo

O modelo utiliza o mesmo motor V8 4.0 biturbo, porém recalibrado para gerar 680 cv a 6.000 rpm – aumento de 15 cv – e 81,6 kgfm de torque entre 3.000 e 6.000 rpm. O sistema de controle de largada foi ajustado, permitindo ao Vantage S acelerar de 0 a 96 km/h em 3,3 segundos e atingir 200 km/h em 10,1 segundos. A velocidade máxima é de 325 km/h.

Aston Martin Vantage S

A suspensão passou por mudanças com a adoção de amortecedores adaptativos Bilstein DTX recalibrados no eixo dianteiro, buscando maior precisão direcional. A rigidez das buchas da transmissão foi reduzida em 10% e o subchassi traseiro passou a ser montado diretamente à carroceria, o que aumenta a rigidez e melhora a tração.

Aston Martin Vantage S

O modelo também incorpora modificações aerodinâmicas. O novo spoiler traseiro adiciona 44 kg de carga aerodinâmica na traseira, totalizando 111 kg de pressão em velocidade máxima. O conjunto é complementado por rodas forjadas de 21 polegadas e novos elementos de estabilidade para curvas em alta velocidade.

Aston Martin Vantage S

No interior, o Vantage S adota acabamento em couro, alcântara e fibra de carbono, além de grafismos exclusivos com a letra “S” no painel e nos bancos. O seletor giratório do câmbio tem acabamento metálico e pode ser configurado nas cores vermelha ou prata.

Aston Martin Vantage S

Segundo a fabricante, o Vantage S já está disponível para encomenda na Europa, com entregas previstas para o quarto trimestre de 2025. No mercado brasileiro, a Aston Martin atualmente comercializa o Vantage com 665 cv, e a nova versão pode ser oferecida em breve no país.

