Aston Martin apresenta novo DBX S com impressionantes 727cv SUV mais vendido ganha mais potencia e fica mais leve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aston Martin/Divulgação

A Aston Martin revelou na Inglaterra o novo DBX S, que é a nova versão topo de linha do SUV DBX. Contrariando tendências, o DBX S não virou híbrido. O modelo combina o desempenho do DBX 707 com algumas melhorias aplicadas ao Valhalla.

Sem híbrido e com V8

O motor do Aston Martin DBX S é uma versão melhorada do V8 biturbo de 4,0 litros já usado antes, mas que agora entrega 727 cv devido aos turbocompressores de maior diâmetro e outras modificações nos componentes internos. O DBX S tem aceleração de 0 a 100 km/h em 3,3 segundos, com velocidade máxima de 310 km/h. O escapamento também foi modificado para melhorar o som do motor.

‌



Aston Martin/Divulgação

No chassi, a nova versão S ganhou materiais mais leves para reduzir o peso, como o teto de fibra de carbono, rodas opcionais de 23 polegadas feitas de magnésio e uma nova grade dianteira de policarbonato. As alterações, segundo a marca, melhoram a dinâmica do veículo, possibilitam uma distribuição de peso mais equilibrada e um centro de gravidade mais baixo.

Aston Martin/Divulgação

Visualmente, o DBX S apresenta nova grade preta e novos elementos aerodinâmicos. Na traseira, a principal mudança é o novo conjunto de escapamentos com duas saídas verticais de cada lado, além de um novo difusor aerodinâmico. O interior traz acabamento em alcântara, além de opções em couro e sistema de som de 800W, com opcional do sistema Bowers & Wilkins com 23 alto-falantes e 1.600W.

‌



Aston Martin/Divulgação

Na Europa, o modelo já está disponível para a encomenda e tem previsão de entrega para o quarto trimestre de 2025. No Brasil, a Aston Martin vende o DBX 707, com 707 cv e preço de R$ 3,4 milhões, então é possível a comercialização do novo DBX S no mercado interno.

JAGUAR I-PACE é um lindo SUV ELÉTRICO COM 400cv! Review completo e impressões ao dirigir. VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.