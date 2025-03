Audi confirma a volta do RS3 para o Brasil Sedã esportivo tem 400cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Audi/Divulgação O Mecanico

A Audi confirmou a volta do sedã esportivo RS3 ao Brasil no segundo semestre. Enquanto trabalha o lançamento do A3 renovado, já prepara o terreno para a novidade que se posiciona como topo de linha. O RS3 virá equipado com motor 2.5 litros turbo TFSI de até 400 cv.

Audi/Divulgação O Mecanico

O Audi RS 3 2025 mantém o desenho esportivo agora renovado para acompanhar a linha do A3. Incorpora a ampla grade frontal Singleframe, os faróis de LED com nova assinatura luminosa e para-choques dianteiro e traseiro com linhas reforçadas para destoar do A3. A traseira ainda conta com um difusor de ar redesenhado e um sistema de escape com saídas duplas.

Audi/Divulgação O Mecanico

O motor do Audi RS 3 sedan é o já conhecido 2.5 TFSI turbo de cinco cilindros com 400 cv e 500 Nm de torque. De acordo com a marca, é possível acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Além disso, a novidade traz tração integral quattro e os modos Audi Drive Select, como Dinâmico, RS Performance e RS Torque traseiro.

Audi/Divulgação O Mecanico

A Audi ainda otimizou o escapamento para manter o som característico dos cinco cilindros entre 2.200 e 3.500 rpm. Vale lembrar que no circuito de Nürburgring, o RS 3 bateu o recorde da categoria, completando a volta em 7:33.123 minutos.

‌



Audi/Divulgação O Mecanico

Além do motor recalibrado, há novidades para melhorar a condução dinâmico como o conversor de torque com distribuição variável nas rodas traseiras, controle eletrônico de estabilidade e suspensão esportiva RS com amortecedores adaptativos. Esses sistemas trabalham juntos para melhorar a resposta do veículo em várias condições de direção.

Audi/Divulgação O Mecanico

A suspensão tem vetorização de torque, oferecendo estabilidade nas curvas, o que confere um desempenho preciso e controlado. Para quem busca desempenho máximo em pista, o modelo ainda terá o modo Performance que pode ser ativado por um botão no volante, enquanto o modo RS Individual permite ajustes personalizados.

‌



Os preços ainda não foram revelados para o Brasil e, na verdade, só devem ser anunciados mais próximos do lançamento efetivo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.