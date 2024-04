Automechanika abre as portas na Argentina com fabricantes de peças do Brasil Mais de 50 empresas brasileiras estão em um espaço destacado no evento argentino

A Automechanika Buenos Aires, na Argentina, reúne nos próximos dias fabricantes de autopeças como componentes de motor, filtros, combustíveis e tecnologia voltada ao mundo automotivo. A feira, que acontece no espaço de exposição La Rural Predio Ferial, conta com um espaço destacado para 52 empresas brasileiras que atuam na região.

Em relação ao espaço para empresas nacionais, estão destacadas em 500 metros quadrados e contou com a coordenação do Brasil Auto Parts desenvolvido em união com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações Investimentos – ApexBrasil. Com isso, é esperado um aumento no negócio de exportações de autopeças produzidas entre os dois países, que apenas no ano passado somaram US$ 3,3 bilhões, mais de R$ 16 bilhões.

Além dos expositores do Brasil, a Automechanika Buenos Aires também conta com outros expositores, que somam 600 marcas, tanto da Argentina quanto de Alemanha, Arábia Saudita, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Turquia, Emirados Árabes, China, entre outros países. Entre as empresas presentes estão: ZF, Bosch, Schaeffler, entre outras.

“Sempre tivemos desafios pela frente, mas esta indústria soube construir uma cadeia de valor muito forte e soube defender o emprego que gera”, referiu, e destacou o crescimento vivido pela exposição: “Nesta edição, o número de expositores aumentou em 26% e a área em 22%, em relação ao anterior. Além disso, quase dobramos a participação de expositores internacionais”, ressaltou o Presidente e CEO da Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán.

Vale ressaltar que a feira argentina faz parte do grupo que também organiza a Automechanika Frankfurt, que acontecerá entre 10 e 14 de setembro deste ano, na Alemanha, e é considerada a maior feira do segmento do mundo.