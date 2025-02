BMW lança novos X3 e Mini Aceman no Brasil: veja os preços Nova geração traz o visual mais arrojado que começou no iX Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/02/2025 - 17h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h45 ) twitter

BMW/Divulgação

A BMW lança hoje a nova geração do X3, SUV médio no mercado produzido nos Estados Unidos e também o Mini Aceman elétrico. A nova geração G45 traz o visual mais arrojado que começou no iX com perfil minimalista e motor seis cilindros em linha turbo. Já o Aceman fica posicionado abaixo do Countryman e reforça o portfólio da marca por aqui. Novo BMW X3 2025 em nova geração O novo BMW X3 2025 cresce nas dimensões e fica 1,5cm mais baixo. No total são 4,75m de comprimento, 1,92m de largura (2,9cm a mais), 1,66m de altura (1,5cm a menos) e 2,87m de entre-eixos.

BMW/Divulgação

O desenho novo traz a grade do duplo rim bem ampla com sentidos diferentes e combina farois em LED adaptativos em duplo LED que substituem o antigo laser. A versão para o Brasil é a M50 XDrive que substitui o antigo M40 e agora sem o “i” enquanto o Drive passa para o final do nome do carro.

BMW/Divulgação

O X3 ainda traz pinças de freio azuis, suspensão adaptativa e sistema interno de luzes que responde ao tipo de condução usada. Também tem sistema de som Harman Kardon de 15 falantes e 750 watts e sistema operacional ID9. O motor combina um seis cilindros 3,0 litros em linha com 381cv e 54kgfm de torque com sistema híbrido leve que resulta em 398cv e 58kgfm de torque. A velocidade máxima é de 250km/h e 0-100 em 4,6s. Não propagado como híbrido o BMW X3 traz essa inscrição no documento ficando livre do rodízio em São Paulo e aproveitando algumas isenções ou descontos de IPVA conforme o estado.

BMW/Divulgação

O BMW X3 M50 XDrive chega em versão única por R$ 624.950 sendo R$ 20 mil mais caro que a antiga geração. A novidade chega dia 25 de fevereiro aos concessionários do país.

Novo Mini Aceman

O novo Mini Aceman completa o portfólio de SUVs da marca no país. Fica posicionado abaixo do Countryman com motor 100% elétrico mantendo alguma herança com as “raizes do Mini” como a própria marca define.

Mini/Divulgação

O Aceman também traz a identidade visual mais limpa dos elétricos, os faróis em LED trapezoidais e a lanterna com identidade vertical que remete à bandeira do Reino Unido.

Por dentro o minimalismo continua e a Mini passa a usar um novo tipo de couro sintético com preenchimento de lã e mescla de plásticos. O interior dispensa cromados ou galvanizados com uma pegada mais natural. Traz ainda a característica multimídia com tela OLED redonda com toda a conectividade e 9,5kw.

Mini/Divulgação O Mecanico

O Mini Aceman tem 4,07 metros de comprimento, 1,75m de largura e 1,50 m de altura. Tem o perfil compacto e a plataforma evoluída do Mini Cooper elétrico que foi desenvolvida na China e compartilhada com o Mini Cooper e com o GWM Ora 03.

Mini/Divulgação O Mecanico

O Mini Aceman segue as duas versões vendidas fora do país: E e SE. A primeira tem 184cv e 29kgfm de torque com 42,5kwh que rende 253km de autonomia no ciclo PBEV recarregavel em até 28 minutos em DC a 75kw e 4h15 em wallbox. Já o SE tem 54kwh (um módulo extra) com até 270km de autonomia no PBEV com carga rápida em 31 minutos e o motor 218cv e 33kgfm de torque. O 0-100 da versão mais forte é de 7,1s e máxima de 180km/h.

O novo Mini Aceman estreia nas duas versões com pequenas diferenças de acabamentos e motorização. No SE há sistema Parking Assistant plus e “experience modes”, navegação com realidade aumentada, revestimentos ecológicos com padronagem distinta, assentos John Cooper Works e som Harman Kardon. O Aceman E custa R$ 254,9 mil e o SE custa R$ 304,9 mil.

