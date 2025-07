BYD confirma: King híbrido também será produzido no Brasil Sedã híbrido será o terceiro modelo da marca montado na unidade baiana Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 12h00 ) twitter

BYD King Marcos Camargo Jr. 02.07.2026

Durante a visita à fábrica de Camaçari/BA, a BYD confirmou que além do Dolphin Mini e Song Pro PHEV flex, também irá produzir um terceiro modelo por aqui: o sedã King. Foi a primeira vez que a marca oficializou a produção do sedã que considerando apenas as vendas de modelos híbridos dessa categoria já vende mais do que o Toyota Corolla HEV.

BYD King Marcos Camargo Jr. 02.07.2026

No total a BYD promete investir R$ 5,5 bilhões sendo que R$ 1,5 bilhão já foram aplicados. Segundo o vice presidente Sênior Alexandre Baldy, que esteve na coletiva de imprensa que o R7-Autos Carros participou, tão logo as obras dos galpões termine em Camaçari a montagem de veículos vai começar.

Ao todo a BYD promete produzir 12 modelos por aqui colocando todos os veículos no mapa da linha de produção na unidade baiana. BYD King O BYD King é um sedã híbrido plugin que combina o motor 1.5 quatro cilindros a gasolina de 110cv com motor elétrico de 197cv que resulta em 235 cv de potência combinada e adota adota bateria de 18,3 kWh (nominal) e tem recarga AC de até 6,6 kW.

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

Na ficha técnica, o BYD King tem 4,78 m de comprimento, 1,84 m de largura e 1,49 m de altura além de entre-eixos de 2,71m.

O BYD King oferece dois modos principais no console central: EV e HEV. O modo EV utiliza exclusivamente o motor elétrico, ideal para o ambiente urbano, com uma autonomia de até 100 km sem consumir gasolina (há uma outra versão, a GL com autonomia menor de 71km). Já o modo HEV combina o motor a combustão com o elétrico, especialmente útil em alta velocidade, onde ambos os motores trabalham em conjunto. Hoje ele é vendido em duas versões: GL e GS com preços de até R$ 191 mil.

