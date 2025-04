BYD lança carros que recarregam de 10 a 70% em seis minutos Nova plataforma permite recargas rápidas para aprimorar a experiência a bordo de um carro elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 15h00 ) twitter

CarNewsChina/Reprodução

A BYD lança nesta semana na China os novos Han e Tang (conhecido como Tan no Brasil) e embora tenham pequenas mudanças visuais a base Super e-Platform 1000 é nova. Com ela, a marca anuncia recargas de 10 a 70% das baterias em um intervalo de apenas seis minutos.

CarNewsChina/Reprodução

Porém, para alcançar tal eficiência de seis minutos, é preciso fazer a recarga com o novo super carregador da BYD.

Han elétrico

No caso do sedã Han a bateria tem 82kwh e permite um alcance de 700km com uma recarga. Com o sistema novo da BYD é possível recuperar por exemplo 400km em 5 minutos e completar a carga do veículo em 20 minutos. Há uma outra versão com 100kwh de bateria que recarrega por completo em 30 minutos.

CarNewsChina/Reprodução

Além do tempo de recarga rápida, o Han tem novidades como sistema Lidar Premium de condução semiautônoma que até o final do ano estará nos outros carros da marca. O motor tem 671cv de potência

Tan elétrico

O SUV premium da BYD também traz o mesmo sistema eficiente de recarga. São duas versões: uma com 788cv e outra com 1100cv. A autonomia fica entre 560 e 670km.

CarNewsChina/Reprodução

Os preços da dupla fica entre 229 mil yuans a 290 mil yuans, algo como de R$ 160 a R$ 198 mil.

