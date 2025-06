BYD mostra U8 e U9 no Festival Interlagos Visitante poderá andar no crossover, já esportivo será apresentado somente de forma estática Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 16h43 (Atualizado em 10/06/2025 - 17h16 ) twitter

A BYD mostra no Festival Interlagos algumas novidades eletrificadas como atualizações para modelos que já existem como o novo Tan, Song Plus e também o U8 e o esportivo U9. No caso do U8 o ponto de destaque do SUV, que virá pela marca Denza, está no desempenho para o fora de estrada. O SUV 4x4 tem motorização elétrica de 1.200 cv, autonomia de 1.000 km e sistema de suspensão que permite flutuar na água.

Embora tenha quatro motores elétricos, que juntos entregam 1.200 cv com 103,5 kgfm de torque, o BYD Yangwang U8 não é um veículo 100% elétrico, pois conta com um propulsor 2.0 litros a combustão, que é utilizado apenas como gerador de energia e não para tracionar as rodas. Com isso, a autonomia do modelo pode chegar aos 1.000 km. O crossover conta com bateria de 49,05 kWh, que em uma tomada rápida pode ir dos 30 aos 80% em apenas 5 minutos.

U9 de forma estática O superesportivo elétrico U9 também é uma das atrações da BYD. Com visual arrojado, o U9 é equipado com quatro motores elétricos com 1305cv e 130kgfm de torque. Com tração integral e arquitetura de 800V para recarga de alta potência, o U9 acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,36s e a velocidade máxima é de 309 km/h.

Além dos carros, a marca informou que o Tan ganhou um novo sistema na central multimídia, que confere acesso rápido aos aplicativos, assim como o motorista pode personalizar atalhos, além de ter uma nova tela de descanso. O sistema de karaokê também foi aprimorado, inclusive, dá nota para o cantor. O sistema ADAs também ganhou um novo visual em 3D que facilita o entendimento do motorista em relação ao sistema. A tecnologia ainda conta com Zoom e YouTube, além de jogos. Esse sistema também estará em outros modelos da marca em breve.

