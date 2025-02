BYD vai oferecer condução semiautônoma em todos os carros já neste ano DJI e NVidia colaboram com a empresa para desenvolver sistemas inteligentes e acessíveis desde o Dolphin Mini Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/01/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 15h00 ) twitter

A BYD anunciou que irá oferecer o sistema Autopilot em todos os carros do seu portfólio desde o Dolphin Mini até o Yangwang U9 já neste ano. Com a novidade, os carros serão capazes de andar “sozinhos” a partir do sistema NOA, similar ao sistema Autopilot oferecido pela Tesla por exemplo.

A BYD vem desenvolvendo novos sistemas ADAS com a fabricante de drones DJI (que já usa baterias BYD) e a Huawei. A BYD conta com 1.300 engenheiros atuando no desenvolvimento de sistemas semiautônomos e disse já ter investido US$ 13,6 bilhões neste projeto.

Fábrica da BYD BYD/Divulgação

Um relatório interno da BYD mostra que o sistema evoluído começa a chegar aos veículos no segundo semestre desse ano. Para esse ano a BYD espera produzir 5,5 milhões de veículos e 1 milhão de chips Nvidia e da Horizon Robotics já foram encomendados. Isso permitirá oferecer o sistema autônomo em breve nos veículos.

BYD lançou o Yuan Plus em 2023 no Japão

O ADAS da BYD está atualmente dividido em três categorias: DiPilot 100, que usa chip Drive N Orin da Nvidia e o Journey 5 da Horizon Robotics. No DiPilot 300 é oferecido um ADAS de nível médio com direção semiautônoma em rodovias HNOA, um lidar e um chip Nvidia Orin X e na versão DiPilot 600 os novos chips Nvidia Orin X permitem a condução do carro em ambientes urbanos usando vários radares e sensores de direção.

