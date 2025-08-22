Changan CS75 em fase de testes no Brasil: SUV promete rivalizar com Tiggo e Commander Changan CS75 é flagrado em testes no interior de São Paulo usando camuflagem já usada por SUV da Caoa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h22 ) twitter

Changan CS75 Marcos Camargo Jr 22.08.2025

O Changan CS75, SUV chinês que mira o segmento de modelos médios, foi visto rodando camuflado na região de Piracicaba–SP. Com 4,77 metros de comprimento e 2,80 metros de entre-eixos, o utilitário está em fase de testes no Brasil e deverá enfrentar rivais como Caoa Chery Tiggo 8 e Jeep Commander quando chegar ao mercado.

Changan CS75 Marcos Camargo Jr 22.08.2025

A Caoa nega que fará parceria com a Changan sem abdicar da parceria com a Chery. Mas há diversas fontes que afirmam o contrário. Os modelos camuflados da imagem usam o padrão de cobertura típico dos já flagrados Tiggo 7 e 8 PHEV indicando ainda mais a proximidade entre as duas marcas.

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Sob o capô, o Cs75 pode trazer duas opções de motorização: um 2.0 turbo a gasolina, com injeção direta, 232 cv de potência e 39,8 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático Aisin de oito marchas; ou um 1.5 turbo, que entrega 189 cv e 31 kgfm.

Changan CS75 Marcos Camargo Jr 22.08.2025

O design segue a linguagem mais recente da marca, com grade integrada aos faróis que avançam até o para-choque, destacando quatro filetes verticais de luz e um detalhe iluminado na parte superior. Outros elementos chamativos são as maçanetas retráteis, rodas de 19 ou 20 polegadas e lanternas traseiras unidas por uma barra horizontal.

‌



CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

Por dentro, o CS75 aposta em amplas telas que somam 37 polegadas no painel, além de revestimentos em couro e um pacote robusto de tecnologia. Entre os recursos estão assistentes de condução de nível 2, estacionamento automático e câmeras integradas aos retrovisores, reforçando o caráter sofisticado do modelo. Ainda não há confirmação sobre a data de estreia do Changan CS75 no Brasil, mas a presença dos protótipos em testes indica que o lançamento pode estar próximo.

