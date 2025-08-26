Chineses constroem “posto” que recarrega 700 caminhões elétricos por dia Huawei inaugurou essa semana em Sichuan, na China, um mega posto de carregamento para veículos elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2025 - 13h55 (Atualizado em 26/08/2025 - 13h55 ) twitter

Chineses constroem “posto” que recarrega 700 caminhões elétricos por dia Huawei/Divulgação

A China vem surpreendendo na eletrificação, tanto em produtos, quanto soluções que tornam o uso dos veículos elétricos mais viáveis. A chinesa Huawei inaugurou essa semana em Sichuan, na China, um mega posto de carregamento para veículos elétricos com foco em alta demanda de energia.

Chineses constroem “posto” que recarrega 700 caminhões elétricos por dia Huawei/Divulgação

O local tem 18 pontos de carga com 1,44MW e outros 108 pontos com 600kw. Só paga se ter ideia, os poucos pontos rápidos que existem no Brasil tem 270kw de energia. Na China é mais que o dobro.

Windrose: caminhões elétricos em teste Windrose/Divulgação

O mega eletroposto de Sichuan com 126 pontos de carga consegue recarregar 700 caminhões elétricos por dia. Mas de onde vem essa energia toda?

Caminhão elétrico da Yicai chinesa Yicai/Divulgação

A potência estimada do local demanda nada menos que 300.000 kWh. O eletroposto é abastecido por aerogeradores e energia solar que gera 5.000kw para o local. A cada ano a Huawei estima uma redução de 45 mil toneladas de carbono.

