Chineses constroem “posto” que recarrega 700 caminhões elétricos por dia
Huawei inaugurou essa semana em Sichuan, na China, um mega posto de carregamento para veículos elétricos
A China vem surpreendendo na eletrificação, tanto em produtos, quanto soluções que tornam o uso dos veículos elétricos mais viáveis. A chinesa Huawei inaugurou essa semana em Sichuan, na China, um mega posto de carregamento para veículos elétricos com foco em alta demanda de energia.
O local tem 18 pontos de carga com 1,44MW e outros 108 pontos com 600kw. Só paga se ter ideia, os poucos pontos rápidos que existem no Brasil tem 270kw de energia. Na China é mais que o dobro.
O mega eletroposto de Sichuan com 126 pontos de carga consegue recarregar 700 caminhões elétricos por dia. Mas de onde vem essa energia toda?
A potência estimada do local demanda nada menos que 300.000 kWh. O eletroposto é abastecido por aerogeradores e energia solar que gera 5.000kw para o local. A cada ano a Huawei estima uma redução de 45 mil toneladas de carbono.
