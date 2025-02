Marca de celulares lança carro de luxo na China Modelo terá motorização com potência de até 1006 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 13h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Huawei/Divulgação

A fabricante de celulares Huawei já está há algum tempo no segmento automotivo e tem feito sucesso com seus modelos. Depois de anunciar o sedã elétrico de luxo S800, a Huawei revelou imagens detalhadas da novidade que estreia na China em março e será comercializada no segundo semestre.

Huawei/Divulgação

Vale lembrar que o S800 é um sedã de luxo com porte de Mercedes Maibach, Bentley e Rolls Royce fruto de uma joint venture com a JAC Motors.

Visualmente, o Maextro S800 tem faróis diurnos afilados e um perfil altivo de seda de luxo. Além disso, o sedã tem traços limpos sem muitas curvas. A coluna “C” ainda tem teto caído, o que confere uma leve sensação de cupê. Não há imagens internas do modelo. Todavia, assim como as outras marcas chinesas, deve ter amplas telas no painel digital e na multimídia.

Huawei/Divulgação

O Maextro S800 será vendido em versão 100% elétrica com três motores elétricos, que juntos totalizam 852 cv. Também terá uma configuração híbrida com motor 1.0 litro Turbo com outros motores elétricos nas rodas, que totalizam 1006 cv.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.