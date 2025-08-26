Falta de “imãs” pode travar produção de carros elétricos nos EUA Metais como neodímio são importantes para movimentar motores elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h00 ) twitter

Produção carro elétrico Hyundai/Divulgação

A negociação de taxas entre os Estados Unidos e a China tem vários capítulos e no caso do segmento automotivo a guerra está longe de terminar. Enquanto mantém os veículos chineses longe dos EUA, Donald Trump recebeu hoje na Casa Branca o presidente sul-coreano Lee Jae Myung.

Produção carro elétrico Hyundai/Divulgação

Após a reunião Trump que uma das pautas é o fornecimento de itens eletrônicos como chips, terras raras e baterias que são componentes importantes para modelos eletrificados. Trump disse que negocia com a China o fornecimento dos ímãs e de neodímio, metais usados em sistemas síncronos permanentes, componentes que movimentam os motores elétricos.

Motor assíncrono da Audi Audi/Divulgação

“Eles (os chineses) têm que nos fornecer ímãs. Se não nos fornecerem ímãs, teremos que cobrar uma tarifa de 200% ou algo assim”, disse Trump aos jornalistas na saída do Salão Oval.

Trump ameaça China com 200% em tarifas se países não chegaram a acordo sobre exploração de minerais

O presidente norte-americano disse que caso uma tarifa tão alta como essa fosse aplicada os negócios entre os dois países seria interrompido. No começo do ano os Estados Unidos impuseram taxa de 145% sobre produtos vindos da China mas negociaram para 30%. A a China por sua vez anunciou 125% e reduziu para 10%.

Motor de um veículo elétrico Freepik/Divulgação

A China tem cerca de 44 milhões de toneladas de neodímio. O Brasil também tem vastos recursos de terras raras em sua maioria inexploradas. Nos últimos 15 anos a cotação do neodímio subiu 10 vezes por conta da demanda para a produção de motores elétricos.

