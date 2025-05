Cinco carros baratos de manter por até R$ 20 mil Há poucas opções no mercado mas estas podem ser boas alternativas para o dia a dia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/05/2025 - 19h51 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h51 ) twitter

Comprar um carro usado em bom estado no Brasil não é fácil. Nossa frota em geral tem 10 anos e 10 meses o que mostra que cada veículo é usado de forma intensa por aqui. Na hora de comprar um carro usado baratinho é normal que muitos quilometros já tenham sido rodados. E se o orçamento for curto vale lembrar que a manutenção também não pode ser cara. Por isso selecionamos cinco carros fáceis de manter por um preço de até R$ 20 mil.

Fiat Uno Economy 2010 Os últimos anos do Uno renderam boas vendas no Brasil. O carro lançado nos anos 1980 foi até 2013 contando com motor 1.0 Fire flex de 65cv e 9,2kgfm de torque. Sua manutenção é muito simples e barata visto que é um motor com oito válvulas e peças fáceis de encontrar por um bom preço. Mas em geral são carros básicos sem ar ou mesmo direção assistida. O preço médio de um Uno 2010 está em torno dos R$ 20 mil.

...

Ford Ka Zetec 2007 O Ford Ka passou a contar após o ano 2000 com o motor Zetec Rocam que é de simples manutenção. Sendo leve, compacto e fácil de estacionar, é uma boa opção de modelo usado. O motor era um 1.6 de 95cv e 14kgfm de torque e geralmente vinha mais equipado mas é bem difícil de encontrar em bom estado mas o preço na tabela fipe fica em R$ 18 mil.

...

Fox Plus 2007 O Volkswagen Fox sempre fez sucesso no Brasil e a versão PLus com motor EA 111 1.6 tem 103cv e 14,5kgfm de torque de simples manutenção embora seja delicado com a lubrificação. Com bom histórico de manutenção é um carro que compensa muito e geralmente virá equipado com direção hidráulica ao preço médio de R$ 18 mil.

...

Ford Fiesta Rocam 2005 O Ford Fiesta será uma das boas opções dessa lista por conta do motor Rocam da mesma família do Ka porém 1,0 litro com 75cv e 9,3kgfm de torque. Tem manutenção simples embora com tendência de superaquecimento que gera necessidade de troca da bomba de água, radiador ou mangueiras. Preço médio: R$ 18 mil.

...

Renault Clio Campus 2010 O Clio teve um longo tempo de venda no mercado brasileiro. As versões pós reestilização caíram no gosto de consumidor e o motor 1.0 16V de 76cv e 10,2kgfm de torque é forte e economico devido ao peso leve do carro. Precisa de atenção com lubrificação, combustível e itens elétricos mas tem peças fáceis de encontrar no mercado. Além disso geralmente o Clio tem ar condicionado e direção hidráulica. Preço médio: R$ 19.500.

...

