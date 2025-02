Citroën Basalt fica mais caro, mas site anuncia descontos SUV da Citroën recebe primeira rodada de aumentos três meses após seu lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 12h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h14 ) twitter

Depois de anunciar preços mais altos para a linha C3 e também do SUV Aircross, a Citroën também promoveu reajustes para a linha do Basalt. O SUV cupê lançado em outubro de 2024 sofreu o primeiro aumento de preços. Com isso, o SUV compacto pode chegar aos R$ 105 mil. O modelo vem equipado com motor T200 de 130 cv e Firefly de 75 cv na versão de entrada.

Agora, a versão de entrada Basalt Feel 1.0 MT passa a ser oferecida por R$ 91.990 e não mais por R$ 89.990, o que representa um aumento de R$ 2.000 e já figura, inclusive, no site da Citroën. Já intermediária Feel 1.0 Turbo CVT que antes custava R$ 96.990 passa a ser vendida a R$ 99.990, o que é R$ 3.000 mais caro. Por fim, o Basalt Shine 1.0 Turbo CVT é comercializado por R$ 105.990 e não R$ 104.990, ficando R$ 1.000 mais caro.

As versões PCD também são anunciadas no site da Citroën. O Basalt Feel Turbo 2025/25 de R$ 115,9 mil é anunciado por R$ 90.290,00 para o público específico PCD. A versão Shine é anunciada por R$ 92.716,00.

Em relação à mecânica, o Citroën Basalt vem equipado com motor 1.0 Firefly de 75 cv, acoplado a uma transmissão manual de cinco velocidades. Já as opções mais completas são equipadas com o motor T200, um 1.0 turbo de até 130 cv, compartilhado com modelos como Fiat Pulse, Strada e Fastback, Peugeot 208, 2008, além do C3 e C3 Aircross. A transmissão para o motor turbo é automática do tipo CVT, que simula 7 marchas e, também, está presente em outros carros da Stellantis.

Tabela de preços 2025

Citroën Basalt Feel 1.0 MT R$ 91.990

Citroën Basalt Feel 1.0 Turbo CVT R$ 99.990

Citroën Basalt Shine 1.0 Turbo CVT R$ 105.990

