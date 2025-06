Citroën C3 mantém descontos para linha PCD: veja os preços Versão de Feel 1.0 (Firefly com câmbio manual) recebe um desconto de quase R$ 20 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 29/06/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 29.11.2024 Marcos Camargo Jr. 29.11.2024

A Citroën manteve os descontos da linha C3 para o público PCD com preços bastante agressivos para impulsionar a venda do compacto. Todas as versões do C3 (Live 1.0, Live Pack 1.0, Feel 1.0 e You Turbo CVT) são vendidas com isenção proporcional de ICMS e IPI além de bônus da fábrica.

Marcos Camargo Jr. 29.11.2024 Marcos Camargo Jr. 29.11.2024

A versão de Feel 1.0 (Firefly com câmbio manual) recebe um desconto de quase R$ 20 mil e sai por R$ 66,9 mil. A versão turbinada You! com câmbio automático que tem preço público de R$ 105 mil sai por R$ 87,2 mil.

Marcos Camargo Jr. 29.11.2024 Marcos Camargo Jr. 29.11.2024

Confira os preços do C3 para PCD em junho

‌



Citroën C3 Live 1.0 MT

Preço público: R$ 81.400

‌



PCD: R$ 66.901,37

Citroën C3 Live Pack 1.0 MT

‌



Preço público: R$ 89.400

PCD: R$ 70.352,27

Citroën C3 Feel 1.0 MT

Preço público: R$ 92.400

PCD: R$ 72.966,77

Citroën C3 You T200 CVT

Preço público: R$ 105.400

Preço PCD: R$ 87.251,78

Apuração dos preços foi divulgada pelo site mundo do automóvel para PCD.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.