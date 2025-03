Citroën C5 terá plataforma do novo Compass na Europa

Citroën C5 terá plataforma do novo Compass na Europa SUV médio europeu irá usar plataforma STLA da Stellantis o que permitirá um veículo de maior porte Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 04/03/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Redes Sociais/Reprodução

O novo Citroën C5 Aircross, que tem um porte maior do que o C3 Aircross vendido aqui atualmente, também irá usar a plataforma global da Stellantis. As primeiras imagens de registro mostram o SUV que deve estrear esse ano no mercado europeu. O C5 Aircross poderá ter versões de cinco e sete lugares, com seu desenho seguindo a linguagem global da marca.

Redes Sociais/Reprodução

Na Europa, são esperadas versões híbridas utilizando o motor 1.2 Puretech com assistência elétrica e 1.6 PHEV, além de versões puramente movidas à bateria.

Já no Brasil, o grupo Stellantis poderá utilizar o motor T270. Além disso, o novo Citroen C5 Aircross poderá concorrer no segmento de SUVs médios, dado o porte semelhante ao Jeep Compass e Peugeot 3008. Mas sua estreia por aqui não é certa já que a plataforma STLA ainda não tem previsão de ser implantada no Brasil mesmo com a iminente estreia do Compass de nova geração.

‌



Redes Sociais/Reprodução

Ainda não há informações oficiais sobre data de lançamento e configurações de trem-de-força, nem confirmação de sua possível comercialização em solo nacional

NOVO CITROËN C3 Aircross custa R$ 110 mil! melhor que Spin, Tracker, Creta, Kicks e T-Cross? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.