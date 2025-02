Jeep Compass perde versões diesel na linha 2025 Clientes que desejam um 4x4 podem comprar só o Overland 2.0 turbo a gasolina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 11h00 ) twitter

Durante o lançamento do Jeep Commander com novo motor 2.2 turbodiesel a Stellantis confirmou o fim da oferta do motor diesel no Compass, SUV médio mais vendido do Brasil. Alegando baixa demanda (apenas 2% das vendas eram concentradas nas versões diesel) o Compass abre espaço para aumentar a oferta do motor 2.0 a gasolina, única opção 4x4 do SUV no país além do híbrido 4Xe.

Agora o Jeep Compass tem como motorização além do Hurricane 4 2.0 turbo a gasolina com câmbio AT9 e tração 4x4 o 1.3 turboflex T270 de 176cv e 27kgfm de torque com câmbio AT6 e tração 4x2.

Agora os clientes que desejam um Compass 4x4 podem comprar o Overland Hurricane 2.0 turbo a gasolina de R$ 272.990 ou então o Blackhawk com o mesmo motor por R$ 279.990. Abaixo dele fica o Compass S 1.3 rubro T270 de R$ 247.990. O Jeep Compass 4xe segue como opção tipo de gama por R$ 347.300.

