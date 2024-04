Citroën promove ação de teste drive com prêmios nas concessionárias Promoção ocorrerá até o dia 27 de julho em todas as concessionárias da marca

Citroën C3 Aircross vem equipado com motor T200 Citroën C3 Aircross vem equipado com motor T200 (Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

Entre as múltiplas ações para impulsionar suas vendas a Citroën iniciou no último final de semana a ação “Test Drive Premiado” para os modelos Novo Citroën C3 e Novo SUV Citroën Aircross em todas as suas versões.

NOVO CITROËN C3 AIRCROSS SHINE 5 lugares de R$ 129,9 mil: ANTI-SPIN custa pouco mas é SIMPLES DEMAIS. Veja o vídeo!

Até o dia 27 de julho quem for realizar o test drive nas concessionárias Citroën poderá se cadastrar na promoção e concorrer a uma cafeteira Nespresso.

Interior do Citroën C3 Aircross (Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

Já os clientes que compram um Citroën C3 ou o Citroën Aircross, independente da versão, concorrerão a cinco viagens com acompanhante para um destino nacional de sua escolha, em resort all inclusive por até três noites, contemplando passagens, traslados, alimentação e hospedagem para todos os dias. O regulamento da ação está no site da Citroën. No site desta ação (www.testdrivepremiadocitroen.com.br) há mais detalhes sobre como participar.