Com mais de 100 mil pedidos, Xiaomi só conseguirá produzir 60 mil veículos em 2024

A Xiaomi está com o chamado "problema bom" a ser resolvido que é a repentina alta demanda por seu primeiro modelo elétrico, o SU7. E nos primeiros dois anos a gigante de tecnologia irá operar no prejuízo até estabilizar as vendas e conquistar a confiança do consumidor. Um relatório divulgado pelo CreditSights mostra que a capacidade de produção da Xiaomi será de 4 a 5 mil unidades a partir de abril e irá ganhar escala ao longo do ano chegando a 6 mil unidades por ano. Assim, a Xiaomi só poderá atender até 60.000 encomendas para entregas até dezembro.

Atualmente já foram produzidos 5.000 veículos da "Founders Edition" montados nos meses anteriores e usados hoje nos showrooms e testes realizados pela Xiaomi.

O SU7 é o sedã elétrico que tem até 700km de autonomia e foi lançado no último dia 28 de março na China por preços a partir de US$ 29,9 mil, cerca de R$ 150 mil. Até esta quarta feira a Xiaomi recebeu 100 mil pedidos de clientes que reservam o carro por apenas US$ 700, cerca de R$ 3,5 mil.

A Xiaomi admite que está "perdendo dinheiro" na versão de entrada chamada SU RWD standard com motor traseiro. Mas as perspectivas são boas para a divisao de negócios recém-fundada. As entregas começam em abril.