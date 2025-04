Como é o novo Chevrolet Captiva? Vimos ao vivo Novidade chega esse ano ainda com motor de 204cv e 31kgfm de torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 02h00 ) twitter

A Chevrolet prepara uma ofensiva de modelos elétricos para o mercado brasileiro. Atrás de marcas novatas como BYD e GWM - para citar apenas essas duas - a GM apostou em modelos de baixo volume como Bolt, e mais recentemente como Equinox e Blazer EV. Agora a GM quer mais volume e confirmou o lançamento do Captiva, que na verdade é produzido pela SAIC-Wuling na China. O R7-Autos Carros viu o novo Chevrolet Captiva ainda como Wuling Starlight S, seu nome original.

O próprio presidente da GM Santiago Chamorro divulgou um vídeo nas redes sociais gravaro no estande da Wuling/SAIC confirmando o veículo elétrico. Vimos de perto O Chevrolet Captiva tem porte médio grande, com 4,74 m de comprimento, 1,89 m de largura e 2,80 m de entre-eixos, medida similar aos híbridos BYD Song Plus e Pro ou GWM Haval H6. O porta malas é amplo assim como o espaço interno.

No entanto, basta abrir a porta para perceber que o Captiva não é mais “aquele”. Há forrações mais simples ainda que integrais e poucos comandos físicos. Na China, a Wuling tem os carros elétricos mais baratos do mercado.

Na China o Wuling Starlight rebatizado como Chevrolet Captiva tem motor de 204 cv e 31,6 kgfm, com bateria de 60kwh que rende uma autonomia de até 510 km no ciclo chinês CLTC. Também é vendido com motor híbrido na China mas deve ser oferecido aqui apenas elétrico. Segundo a ficha técnica o Captiva acelera de 0-100 em 8,9s e alcança 175km/h de velocidade máxima.

