Como funciona a transferência digital de documentos do Detran-SP

Alto contraste

A+

A-

Sistema funciona para a transferência entre pessoas físicas que já tenham o documento digital Sistema funciona para a transferência entre pessoas físicas que já tenham o documento digital (Internet/Reprodução)

O DETRAN de São Paulo lança esta semana um serviço que permite a transferência de propriedade de veículos de forma totalmente digital por meio do aplicativo do Poupatempo. A solução foi testada nos últimos meses e agora está disponível ao público, mas há alguns critérios a serem seguidos neste lançamento.

JEEP RENEGADE FLEX 1.8 usado VALE A PENA? Custo de manutenção, peças e problemas mais comuns. Veja o vídeo!

O sistema funciona para a transferência entre pessoas físicas que já tenham o documento digital Certificado de Registro de Veículos (CRV-e) no aplicativo. O DETRAN paulista informa que o processo é feito com reconhecimento facial e leva cinco minutos sendo o primeiro estado a oferecer algo do tipo no país. A iniciativa é inovadora pois dispensa a validação do documento por meio do reconhecimento de firma. A autenticação é feita de modo digital com reconhecimento fácil ou validação via cadastro do GOV.br. O R7-Autos Carros reuniu as principais perguntas sobre o novo processo de transferência.

Iniciativa é inovadora pois dispensa a validação do documento por meio do reconhecimento de firma Iniciativa é inovadora pois dispensa a validação do documento por meio do reconhecimento de firma (Internet/Reprodução)

Qualquer carro pode ser transferido via aplicativo?

Não, somente os portadores de documento digital que já estão no aplicativo. Quem tem o documento antigo físico (CRV) em papel na cor verde) ainda deve preencher o Documento Único de Transferência (DUT), reconhecer firma em cartório e enviar o documento ao detran com comprovante de endereço e cópia de um documento.

(Internet/Reprodução)

Se eu comprar um carro em loja ou concessionária também posso transferir a propriedade de forma digital?

Não. A transferência digital é válida apenas para transferência entre particulares, somente entre pessoas físicas.

(Internet/Reprodução)

Qualquer carro pode ser transferido de forma digital por aplicativo?

A transferência da nova modalidade é permitida para veículos fabricados após janeiro de 2021, registrados no estado de São Paulo e já com placa de padrão Mercosul. Veículos fabricados antes de 2021 podem ser transferidos digitalmente, desde que possuam CRV-e digital e o novo proprietário resida no mesmo município onde o veículo está cadastrado

O comprador e vendedor precisam ter o aplicativo para validar a transferência?

Sim, as duas partes precisam ter o aplicativo do DETRAN/Poupatempo para fazer a transferência. Além disso o comprador e vendedor devem ter conta no GOV.br para a validação via reconhecimento facial.

(Feirão AutoShow Divulgação)

Ainda é preciso ir ao cartório para fazer a transferência com o aplicativo?

Não é mais necessário. Basta a validação via reconhecimento fácil para concluir a transação. Mas neste momento o comprador e vendedor e também os veículos devem estar registrados no sistema digital do DETRAN.

(AutoShow/Divulgação)

Ainda é preciso fazer vistoria de transferência por este aplicativo?

Sim, os requisitos não mudam. Os carros que são transferidos via aplicativo precisam passar pela vistoria de transferência feita em qualquer posto credenciado pelo DETRAN. O documento é validado pelo próprio aplicativo.

Agência Brasil - O governador Tarcísio de Freitas Agência Brasil - O governador Tarcísio de Freitas (Rovena Rosa/Agência Brasil - 21.10.2023)

Qual é a taxa da nova transferência digital de veículos?

Embora tenha ficado mais fácil, a taxa de transferência (R$ 272,27) continua sendo cobrada normalmente. Antes de fazer a transferência é necessário quitar todos os débitos do veículo via PIX para só então ter a transferência de propriedade liberada.

Ingressos antecipados com desconto já estão disponíveis no site do AutoShow Ingressos antecipados com desconto já estão disponíveis no site do AutoShow (AutoShow/Divulgação)

Em quanto tempo é feita a nova transferência digital?

Em questão de minutos, cumpridos os requisitos, o documento do carro é transferido de propriedade