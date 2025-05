Confira o que mudou no Fiat Pulse 2026 com fotos exclusivas Versão 2026 é confirmada com novidades visuais e estreia de teto panorâmico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/05/2025 - 14h52 (Atualizado em 20/05/2025 - 15h26 ) twitter

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

A Fiat está se preparando para a chegada do Tera na próxima semana e se antecipou às novidades do Pulse 2026. Com 200 mil unidades vendidas, sendo 4.000 unidades com motor híbrido só em abril deste ano (somando-se ao Fastback), o Pulse ganha importantes upgrades visuais e de conteúdo para seguir líder de segmento. O R7-Autos Carros viu de perto todas as novidades do Pulse modelo 2026. Os preços não foram divulgados.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

Há novidades no visual, a estreia do teto solar nas versões Impetus, novo revestimento interno e novas rodas. Na grade, um novo preenchimento com aletas verticais mais espaçadas e um novo skid plate (porção inferior do para-choques). Na moldura das rodas, há um novo detalhe horizontal que reforça o estilo visual do Fiat Pulse 2026.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

Por dentro, seguindo o padrão de cada versão, há uma novo revestimento mais claro no tabelier do painel, que se integra às molduras das portas para dar uma sensação de mais espaço. No entanto, as medidas do Fiat Pulse 2026 não mudaram.

Motorização

O Fiat Pulse mantém o motor T200 turbo ou T200 Hybrid, sempre com 130cv e 20kgfm de torque com câmbio CVT, além de uma importante mudança: a volta da versão 1.3 Firefly aspirada combinada com câmbio manual. Ela tem um destino certo: enfrentar a versão de entrada do Tera que vai oferecer motor 1.0 MPI com transmissão de cinco marchas.

‌



Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

No consumo urbano, o Pulse T200 Hybrid faz 9,3 km/l com etanol ou 13,9 km/l, que é o melhor número da categoria. Com gasolina, na estrada, o Pulse faz 14,4 km/l e com etanol 10,2 km/l.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

O Fiat Pulse equipado com ADAS traz funcionalidades como frenagem autônoma de emergência (AEB), alerta de saída de faixa e comutação de farol alto, mas não tem alerta de ponto cego nem controle de Cruzeiro adaptativo. Entre as tecnologias, a Fiat destaca ainda multimídia de 10 polegadas com conexão sem fio, câmera de ré, aplicativo Fiat Connect Me e painel digital de 7 polegadas.

‌



Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

O Fiat Pulse 2026 Impetus também traz carregador sem fio de celular, bancos em couro, faróis em LED, retrovisor com rebatimento elétrico, rodas de liga leve aro 17, partida remota, shift paddle, e sensor de chuva.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

Versões O Fiat Pulse 2026 será oferecido em cinco versões: Drive 1.3 manual e também 1.3 Automático CVT, Turbo 200 automática e as híbridas leve Audace T200 Hybrid e Impetus T200 Hybrid. Os preços serão revelados em breve.

‌



