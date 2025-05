Conheça o Porsche GT3 de Neymar, carro avaliado em R$ 3,8 milhões Atleta do Santos tem outro Porsche na garagem e procurava um GT3 para sua coleção privada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h33 ) twitter

Conheça o Porsche GT3 de Neymar, carro avaliado em R$ 3,8 milhões Reprodução/Instagram/@lcherubini

Neymar é um dos atletas mais conhecidos do mundo e sempre foi um grande fã de carros. Na Europa, o jogador do Santos tem um Aston Martin DBX, um Lamborghini Huracán, uma Mercedes Benz Classe G, um Bentley Continental GT e um Rolls Royce, entre outros, como já destacamos. Recentemente, ele reforçou seu “time” com um Porsche GT3 RS 992.

Fabricado em 2024, o carro é avaliado em R$ 3,8 milhões e foi adquirido na concessionária Stuttgart, na capital paulista. Na cor cinza, rodas especiais e todos os detalhes da série esportiva GT3, o carro é uma das raras unidades importadas para o Brasil.

Com motor de 525cv chega perto dos 300km/h e tem o número “44” como identificação, curiosamente o mesmo usado pelo piloto Lewis Hamilton.

Conheça o Porsche GT3 de Neymar, carro avaliado em R$ 3,8 milhões Reprodução/Instagram/@lcherubini

O carro já foi visto no CT Rei Pelé, onde o jogador treina, em mais de uma ocasião. O carro foi fotografado recentemente em um autódromo no interior paulista antes da aquisição pelo jogador.

‌



Conheça o Porsche GT3 de Neymar, carro avaliado em R$ 3,8 milhões Reprodução/Instagram/@lcherubini

O preço de tabela de um GT3 RS é de cerca de R$ 2 milhões. Porém, os carros da Porsche têm preço praticado bem diferente do valor de tabela. Há alguns GT3 RS anunciados por até R$ 4 milhões em sites de classificados.

