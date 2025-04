Bentley apresenta Continental e Azure com motor V8 híbrido: conheça Luxuosos veículos abrem mão do motor W12 e passam a usar V8 menor porém mais potente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/04/2025 - 13h50 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h20 ) twitter

A Bentley é referência em automóveis de luxo há 105 anos e agora a grife britânica entra na era dos modelos híbridos. Conforme a marca já havia confirmado, os modelos Continental GT e Azure estreiam um conjunto híbrido que combina o V8 4,0 litros biturbo com um motor elétrico. A potência combinada do trem de força chega a 680cv e 94,8kgfm de torque.

Bentley Continental GT Bentley Divulgação

Enquanto as versões antigas tinham motor W12, agora o High Performance Hybrid combina mais potência, porém, com motor menor. Segundo a Bentley, o conjunto híbrido é dos mais modernos do mercado, com propulsor elétrico de 187cv, que é o mesmo conjunto aplicado ao Porsche Panamera.

Bentley Continental GT Bentley Divulgação

Com a atualização, o Continental GT e GT Convertible agora oferecem o motor híbrido e agregam itens como diferencial traseiro limitado, rodas traseiras esterçantes e controle dinâmico de carroceria.

Bentley Continental GT Bentley Divulgação

Como um carro feito à mão, o Bentley tem itens exclusivos como couro natural, acabamento em cromo brilhante ou escuro e detalhes em madeira. Nas soleiras, o Bentley traz a inscrição “Handcrafted in Crewe, England”.

‌



Bentley Continental GT Bentley Divulgação

Os preços começam a partir dos US$ 265 mil, cerca de R$ 1,56 milhão.

