Conheça o SUV elétrico que a Geely vai vender no Brasil dentro das concessionárias Renault

SUV elétrico chega em julho ao Brasil - Marcos Camargo Jr. 11.04.2025

Nesta semana um anúncio concreto da parceria Renault e Geely em São Paulo deixou o mercado atento. O grupo chinês se torna acionista minoritário da Renault e reintroduz a marca no mercado brasileiro (em outros tempos a Geely estreou no Brasil sob as mãos do grupo Gandini) e promete novos modelos eletrificados que serão vendidos em showrooms dentro das concessionárias Renault. A estrela da festa é o SUV “Galaxy EX5”, SUV médio elétrico que será lançado em julho no Brasil.

Projeto da Geely com a Renault começou em 2022 - Marcos Camargo Jr. 11.04.2025

Nesta semana o Geely Galaxy EX5 ou só “EX5” recebeu nota máxima na avaliação de segurança do Euro NCAP, se tornando o veículo mais seguro avaliado pelo órgão em 2025.

Geely ou Volvo

‌



Nesta sopa de letrinhas onde a Renault faz parceria com a Geely dona da Volvo, Zeekr, Smart, Polestar, Link&Co. entre outras, entra em cena a sinergia tecnológica que resulta no EX5, que por sua vez não tem nada do DNA Renault.

‌



SUV elétrico tem motor de 218cv - Marcos Camargo Jr. 11.04.2025

O Geely EX5 foi desenvolvido com base na plataforma GEA Architecture compartilhada com a Volvo e incorpora um sistema avançado de assistência ao condutor (L2 ADAS), que inclui 16 funções voltadas para a segurança ativa, como frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistência de permanência em faixa.

Renault/Geely/Divulgação Renault/Geely/Divulgação

No chassi, o veículo conta com uma estrutura reforçada e um sistema de dissipação de energia em caso de colisão, projetados para reduzir o impacto sobre os ocupantes.

‌



Motor do Geely EX5

O motor do Geely EX5 entrega 218cv e 32kgfm de torque, tendo versões com baterias de 49,52 kWh ou 60,22 kWh e autonomia de 440 a 530 km, respectivamente, mas no ciclo CLTC (Chinês, pois o EX5 não foi homologado ainda no Brasil)

Renault/Geely/Divulgação

Revelado recentemente, o SUV elétrico está programado para estrear em julho no Brasil, em operação conjunta com a Renault.

Renault/Geely/Divulgação Renault/Geely/Divulgação

Na China em apenas sete meses 100 mil unidades foram vendidas do EX5, o que é um feito importante. A parceria com a Renault, no entanto, não é inédita, mas já foi aplicada no mercado Sul Coreano. Por lá a Renault comercializa o Grand Koleos híbrido vendido também como Geely Mounjaro que compartilham a plataforma CMA também usada na linha Volvo.

Geely EX5

Preço do Geely EX5

Na China o Geely EX5 é vendido em torno dos US$ 45 mil, cerca de R$ 265 mil em valores convertidos. No entanto, para chegar ao Brasil esse veículo paga 30% só de imposto de importação além de transporte, nacionalização e outros custos de operação. A Renault disse na apresentação que se trata da um SUV “C com características de SUV D” que são modelos grandes de perfil premium. Portanto ainda é cedo para dizer quanto vai custar o EX5 no mercado nacional.

GEELY EX5 CHEGA EM JULHO! Chinês será vendido pela Renault no Brasil. VEJA O VÍDEO!

