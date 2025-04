Renault e Geely anunciam primeiro SUV no Brasil: Galaxy EX5 Novidade estreia em julho e será vendida dentro dos concessionários Renault em formato inédito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 11h48 (Atualizado em 09/04/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Renault apresentou nesta manhã mais detalhes sobre a parceria com o grupo Geely. A Renault será responsável pela operação da Geely que terá 29 concessionárias com a meta de alcançar 105 pontos de venda. O SUV elétrico Galaxy E5 será o primeiro produto fruto da parceria e terá motor 100% elétrico com lançamento marcado para julho.

SUV elétrico chega em julho ao Brasil

O Galaxy E5 é um SUv elétrico de porte médio com 4,62 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,67 metro de altura, alem de entre eixos de 2,75 metros.

SUV elétrico tem motor de 218cv

O motor é 100% elétrico com 218cv alimentado por baterias de 49,52 kWh ou 60,22 kWh, com autonomia de 440 a 530 km com uma carga. O Geely Galaxy E5 é apenas um de cinco produtos da marca que já tem parceria com a Renault desde 2022 e já teve mais de 100.000 unidades comercializadas na China. Globalmente a Geely vendeu 2,17 milhões de unidades em 2024 sendo 403 mil veículos exportados.

Projeto da Geely com a Renault começou em 2022

O Galaxy E5 é derivado da base GEA NEV da Geely, derivada da plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture) sobre a qual são feitos alguns carros da Volvo (também do grupo Geely). Na Coreia do Sul a Geely comercializa o Mounjaro, um SUV híbrido, que também é vendido pela Renault como Grand Koleos.

‌



SUV elétrico feito na China será vendido nas concessionárias Renault

“Escrevemos um novo capítulo na nossa história. O grupo Renault tem orgulho de apresentar a marca Geely. A Geely é mais que uma marca, é símbolo de inovação e tecnologia com parceria na América do Sul, a Horse que é referência em powertrain” disse Luiz Fernando Pedruci, CEO Renault América Latina.

SUV Galaxy EX5 estreia no Brasil em julho

“A Renault é responsável pela operação da marca Geely em solo brasileiro. A Geely está se associando há uma empresa que há 26 anos acredita e investe no Brasil”, completa Pedruci.

‌



Michel Gao, diretor Geral da Geely presente no evento, disse que as marcas Volvo e Zeekr já estabelecidas no Brasil não terão qualquer mudança já que “atuam de forma independente, com estrutura própria e não alteram a estratégia da marca Geely e a parceira com a Renault”.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.