Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Fabricantes japonesas se destacam e alguns modelos são vendidos no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 10h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Divulgação

Uma pesquisa anual feita com consumidores de carros nos Estados Unidos resulta em uma pesquisa importante sobre a durabilidade dos veículos ao longo do tempo.

Em 2025, o Consumer Reports divulgou a lista dos 10 carros considerados mais duráveis por seus proprietários. Para entrar na lista, o veículo precisa ter alcançado alta quilometragem (200 mil milhas ou 320 mil quilômetros) sem apresentar nenhum problema além da manutenção normal.

Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Honda/Divulgação

Mas quais são esses veículos? A maioria são de fabricantes japonesas como Honda e Toyota. Mas também temos veículos das marcas Chevrolet e Ford que são as renomadas picapes full size.

Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Honda/Divulgação

Entre os 10 veículos destacados pela Consumer Reports alguns deles também são vendidos no mercado brasileiro.

‌



Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Toyota/Divulgação

O campeão de durabilidade é o sedã Toyota Camry. Já foi vendido no Brasil nesta geração atual e conta com motor V6 3,5 litros de 284cv e 32kgfm de torque e foi muito elogiado pelos seus compradores. Eles dizem que facilmente esse carro chega a 200 mil milhas ou 320 mil km rodados sem qualquer problema.

Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Toyota/Divulgação

O segundo colocado é o Honda CR-V , vendido no mercado nacional. O SUV médio tem motorização híbrida combinando o 2.0 a gasolina de 147cv e 19kgfm de torque combinado com um elétrico de 184cv resultando em 207cv de potência combinada.

‌



Assim como o Accord, próximo da lista, o CR-V também é vendido com outras opções de motor, mas a pesquisa não destaca exatamente qual a motorização é considerada mais durável.

Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Chevrolet/Divulgação

O Honda Accord é o terceiro da lista e apesar de vender pouco no Brasil é o sedã da marca mais vendido nos EUA (mais do que o Civic) e combina motor 2.0 com ciclo Atkinson e motores elétricos para uma potência combinada de 204cv e 34kgfm de torque.

‌



O Toyota Prius é o quarto colocado e segue vendendo bem na nova geração nos EUA. Hoje ele combina o 2.0 de 152 cv e 19,4 kgfm com motor elétrico de 163cv e 21kgfm com bateria de 13,6kwh e potência combinada de 215cv.

Consumer Reports: quais são os carros que duram mais de 300 mil km? Ford/Divulgação

O Corolla é o quinto colocado e embora seja a mesma geração do sedã fabricado e vendido por aqui, o conjunto norte-americano é mais evoluído e o visual é diferente. A versão de lá tem motor 2.0 a gasolina de 169cv (idêntica a nossa) enquanto o híbrido tem motor 1.8 a gasolina é elétrico com potência combinada de 138cv (o nosso tem 122cv).

Na lista estão as picapes full size Chevrolet Silverado ou Sierra que tem motor V8 a gasolina, bem como a Ford F-150 que também traz motor V8 a gasolina igual ao do Mustang. Mas disse evidente que a durabilidade está do lado das fabricantes japonesas segundo a pesquisa.

Ao menos da edição 2025.1 Toyota Camry2 Honda CR-V3 Honda Accord4 Toyota Prius5 Toyota Corolla6 Toyota Highlander7 Toyota Tacoma8 Ford F-1509 Chevrolet Silverado/GMC Sierra*10 Toyota RAV4

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.