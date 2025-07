Cruze vai voltar? No Oriente Médio, ele chegou com motor 1.5 Já vendido no México como Monza, sedã médio tem até opção híbrida mas seguirá longe do Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h40 ) twitter

A Chevrolet acaba de anunciar para o Oriente Médio o sedã Cruze, retomando uma nomenclatura usada em vários países, incluindo o Brasil. Mas não se trata do carro que era produzido na Argentina e sim do Monza chinês que, na verdade, usa a plataforma dos sedãs Buick-Chevrolet. Pareceu complicado? Vejamos por outro ângulo.

Sedã médio, Chevrolet Cruze 2026 tem a base do "monza' e origem chinesa Chevrolet Divulgação

A plataforma SAIC Patak K usada por vários carros chineses desde 2018 dá origem a vários veículos e agora será usada no Oriente Médio para o “novo Cruze”.

O visual é bem parecido com o nosso Chevrolet Onix com linhas fluidas e modernas, enquanto o interior traz muitos elementos do Cruze que saiu de linha há algum tempo na América do Sul e Estados Unidos.

O motor é 1.5 aspirado de 113cv e transmissão automatizada de dupla embreagem e seis marchas. Correia banhada a óleo? Não. O motor usa corrente de comando. Também tem a opção do motor 1.3 turbo de 125cv e com sistema híbrido leve de 48v chega a 163cv. Também sem correia banhada a óleo.

Por dentro, o visual é moderno com painel digital e multimídia de 10 polegadas. Mas há versões de entrada como a LS 1.5, que tem só dois airbags, calotas e bancos de tecido.

Não há chance da GM lançar o Cruze do Oriente Médio na América do Sul. Por aqui, o papel de sedã compacto será cumprido apenas pelo Onix Plus.

