Duster e Sandero terão versões 100% elétricas em breve Modelos da Dacia devem chegar em 2027 com força ao mercado europeu Autos Carros|Marcos Camargo Jr 01/07/2025 - 10h00

Duster e Sandero terão versões 100% elétricas em breve Dacia/Divulgação

A Renault confirmou à revista britânica Autocar que tanto o Duster quanto o Sandero terão versões 100% elétricas. Baseados no mesmo projeto a dupla da Dacia já tem até mesmo uma motorização “na prateleira” do Renault Group.

Duster e Sandero terão versões 100% elétricas em breve Dacia/Divulgação

Segundo a Renault, o Sandero terá duas versões com 30 e 45kwh com motor 65 ou 100cv mantendo o compacto com preço acessível. Hoje o Sandero é um dos carros mais vendidos da Europa mas na versão a combustão.

Duster e Sandero terão versões 100% elétricas em breve Dacia/Divulgação

Já no caso do Duster o SUV compacto deve ter duas versões sendo uma 4x4 com dois motores elétricos na faixa dos 130cv enquanto a versão de entrada deve ficar com o motor de 100cv oferecido no Sandero. No caso do Duster a bateria teria apenas 60kwh mas suficiente para uma autonomia de ao menos 400km.

Duster e Sandero terão versões 100% elétricas em breve Dacia/Divulgação

Os carros eletrificados da Dacia usarão a plataforma CMF-BEV para veículos elétricos, também conhecida como AmpR-EV nos modelos Renault. A novidade começa a chegar ao mercado europeu por volta de 2027, dentro de no máximo dois anos.

