Em promoção, BYD Yuan Pro sai ao preço de Nivus e Creta em maio SUV compacto custa o preço dos rivais a combustão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 18h51 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h52 )

A BYD está fazendo uma ação comercial para o Yuan Pro, SUV compacto com motor elétrico que está saindo pelo preço de vários rivais do mesmo porte e motor 1.0 turbo. Em maio o Yuan Pro sai de R$ 182.800 para R$ 159.800.

O BYD Yuan Pro tem motor elétrico de 177cv e 29kgfm de torque com bateria de 45,2kwh suficientes para 250km no ciclo Inmetro. Durante nosso teste, o R7-Autos Carros obteve 320km com uma carga de bateria.

Com 4,31m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos e 1,83m de largura, o BYD Yuan Pro se enquadra na faixa dos rivais como Volkswagen T-Cross e Nivus, Hyundai Creta, Nissan Kicks (que também terá motor 1.0) entre outros com motor a combustão sendo até mais potente que a concorrência.

O BYD Yuan Pro tem bancos em couro com ajuste elétrico para motorista e passageiro, multimídia giratória de 12,8” comEspelhamento sem fio, câmera 360º, conjunto de seis airbags, chave presencial entre outros. No entanto, não tem pacote ADAS ou teto solar. Este ano o BYD Yuan teve só 257 unidades vendidas entre janeiro e abril deste ano.

