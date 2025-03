Exclusivo: Volkswagen define data de estreia de Nivus GTS e Tera Versão esportiva do Nivus já foi mostrada e chega às lojas em maio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/03/2025 - 09h54 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h03 ) twitter

A Volkswagen vai iniciar as vendas do esperado Nivus GTS em maio e no mês seguinte será a estreia do SUV compacto Terá. Depois de muita especulação, o R7-Autos Carros apurou com duas fontes a informação de início da venda dos próximos dois lançamentos da montadora.

VOlkswagen Divulgação

Já sabemos muito a respeito do Nivus 2025 que chega em breve para reforçar a linha GTS disponível no Polo com o conhecido motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque. A ideia é confrontar diretamente o Fiat Pulse Abarth, que tem a mesma proposta esportiva e motor 1.3 turbo de 185cv.

Marcos Camargo Jr. 03.03.2025

Além do motor mais forte, o Nivus GTS tem visual aprimorado com rodas escurecidas e detalhes como frisos exteriores vermelhos, sendo fiel à proposta do GTS que remete ao já clássico GOL dos anos 1980.

Volkswagen/Divulgação

Seguindo a receita da “família”, o Nivus GTS pode ter conjunto de suspensão mais rígido, emulação de som com perfil mais abafado e esportivo e detalhes no painel que deve ser digital como nas versões mais caras dos modelos Volkswagen.

A estreia do carro segue a tendência de abertura de novos nichos dentro de modelos que já existem no portfólio das marcas.

Volkswagen/Divugalção

No caso do Tera, que foi mostrado ao vivo no Carnaval do Rio de Janeiro, as vendas começam em junho, provavelmente na segunda quinzena. Com motor 1.0 TSI (provavelmente o 170TSI de 116cv) o Tera também deve ter uma versão de acesso com motor 1.0 MPI usado no Polo e Polo Track.

Marcos Camargo Jr. 02.03.2025

O Volkswagen Tera é produzido sobre a plataforma MQB A0, que é a menor variante desta base usada no Polo Track e Polo. No desenho há novidades importantes, pois ele não tem linhas quadradas como o T-Cross, Taos, Nivus e Tiguan.

