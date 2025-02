CEO da Volkswagen mostra visual do Nivus GTS SUV cupê deve estrear motor 1.4 TSI de 150cv e suspensão com acerto esportivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/02/2025 - 10h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h23 ) twitter

A Volkswagen já exibiu o Nivus GTS no evento da linha 2025 realizado ano passado. E depois de um tempo, passou a exibir o carro que já roda sem nenhum disfarce pelas ruas e estradas do país antecipando a novidade. Essa semana, o CEO da marca Ciro Possobom postou na rede social LinkedIn uma foto com o visual final do Nivus GTS, onde afirma: “Ontem foi dia de acelerar um dos nossos grandes lançamentos de 2025: Nivus GTS! Um carro para quem gosta de carro! Aguardem!”.

VOlkswagen Divulgação

Sem mais detalhes, já sabemos muito a respeito do Nivus 2025, que chega em breve para reforçar a linha GTS disponível no Polo e deve trazer o motor 1.4 TSI de 150 cv e 25,5 kgfm de torque. A ideia é confrontar diretamente o Fiat Pulse Abarth, que tem a mesma proposta esportiva e motor 1.3 turbo de 185cv.

VEJA TUDO SOBRE O NOVO VOLKSWAGEN NIVUS 2025

Além do motor mais forte, o Nivus GTS tem visual aprimorado com rodas escurecidas e detalhes como frisos exteriores vermelhos, sendo fiel à proposta do GTS que remete ao já clássico GOL dos anos 1980.

Divulgação

Seguindo a receita da “família”, o Nivus GTS pode ter conjunto de suspensão mais rígido, emulação de som com perfil mais abafado e esportivo e detalhes no painel que deve ser digital, como nas versões mais caras dos modelos Volkswagen.

Volkswagen/Divulgação

A estreia do carro segue a tendência de abertura de novos nichos dentro de modelos que já existem no portfólio das marcas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.