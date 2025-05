Fábrica da BYD em Camaçari será inaugurada em 26 de junho Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD, confirmou início da produção local na Bahia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 13h19 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h40 ) twitter

Alexandre Baldy, vice-presidente sênior da BYD, fala sobre o futuro da marca no Brasil Reprodução/Arquivo pessoal - Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

A BYD confirmou hoje que a produção da fábrica da m Camaçari na Bahia será inaugurada dia 26 de junho às 9h.

Dolphin mini BYD/Divulgação

O anúncio foi feito por Alexandre Baldy, vice presidente Sênior da BYD durante o evento de lançamento do Song Plus 2026.

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025) Divulgação/BYD

Com investimento de R$ 5,6 bilhões no país, a unidade é a terceira fora da China e terá capacidade para produzir até 150.000 unidades por ano. O anúncio foi feito ainda em 2023, mas o plano era de abrir a planta no final do ano passado.

Fábrica de Camaçari em Obras (janeiro de 2025) Divulgação/BYD

Segundo a apuração do R7-Autos Carros em uma entrevista com a vice-presidente executiva da BYD Stella Li, a produção seria iniciada em junho desse ano com o Dolphin Mini. Essa informação agora está confirmada.

‌



“Investimos na criação não só dos carros, mas também da maior rede de recargas de eletrificados do país. É fundamental haver estrutura para que a experiência dos eletrificados faça parte da rotina de mais pessoas”, completou Baldy

