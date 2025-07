Brasil leva tarifas de Trump para reunião da OMC; embaixador diz que taxas são ‘arbitrárias’ Em discurso, Philip Gough condenou cobrança de 50% e disse que implementação se deu ‘de forma caótica’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/07/2025 - 16h53 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h55 ) twitter

Tarifas impostas ao Brasil pelo presidente Donald Trump, dos EUA, foram questionadas na OMC Reprodução/Casa Branca - 21.02.2025

O Brasil levou a discussão das tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) nesta quarta-feira (23).

A posição fez parte de discurso do embaixador Philip Fox-Drummond Gough. O representante brasileiro afirmou que as taxas são “arbitrárias” e foram impostas “de forma caótica”, e podem reforçar impactos no comércio internacional.

“Tarifas arbitrárias, anunciadas e implementadas de forma caótica, estão interrompendo as cadeias de valor globais e correm o risco de lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação”, diz trecho da fala do embaixador.

O discurso não citou diretamente Donald Trump ou os Estados Unidos, mas narrou a imposição de tarifas sem avisos, da forma como aconteceu no país.

“Essas medidas levantam questões fundamentais sobre a não discriminação e o tratamento de nação mais favorecida, e correm o risco de minar a coerência jurídica e a previsibilidade do sistema multilateral de comércio”, declarou, em outro momento.

Por meio de nota, o Itamaraty afirmou que a intervenção se voltou para a defesa contínua do sistema de comércio e condenou o recurso de tarifas arbitrárias.

“Em particular, a delegação brasileira registrou profunda preocupação com o uso de medidas comerciais unilaterais como instrumento de interferência nos assuntos internos de outros países“, destacou o ministério.

