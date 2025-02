Fiat Argo terá mudanças em breve: veja flagra Compacto deve ganhar novos faróis, para-choques e retrovisor do Pulse, além de sistema Fiat Connect Me Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

O Fiat Argo estreou em 2017 e, até hoje, só havia recebido mudanças pontuais nos para-choques e novas versões. Com foco em outros segmentos, a Fiat não tinha dado muita importância para o hatch assim como para o Cronos mas isso pode mudar agora. Um flagra divulgado pelo perfil Placa Verde, no Instagram, mostra uma reestilização do Argo a caminho.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Na imagem, vemos uma nova identidade visual e um farol que parece receber LEDs. Ao que tudo indica, deverá trazer uma linha mais limpa e menos esportiva. O retrovisor também parece maior que o atual.

Fiat/Divulgação

Fontes ligadas à Stellantis dizem que há poucas chances de estreia do motor T200 turbo, mesmo nas versões topo de linha. Hoje, o Argo feito em Betim/MG e o Cronos feito na Argentina oferecem motor Firefly 1.0 aspirado de 70/75cv e também motor 1.3 quatro cilindros aspirado de 107cv combinado com câmbio manual ou automático.

Fiat/Divulgação

Além de uma recalibração nestes motores, o Argo e Cronos podem receber novidades como nova multimídia integrada ao sistema Connect Me, aplicativo e outros itens de série para acirrar a concorrência com modelos do mesmo porte. Ainda é cedo para dizer quando o Argo e Cronos reestilizados devem estrear. Na Argentina, a Fiat também confirmou mudanças para o sedã, mas não há projeções ou novos detalhes a respeito disso por enquanto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.