Fiat lidera vendas no mercado no primeiro semestre: mercado cresceu 5% Marca do grupo Stellantis somou 241 mil unidades no período com 21% de market share Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/07/2025 - 10h30 (Atualizado em 04/07/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação/FIAT

O mercado de carros novos surpreendeu pelos resultados apresentados no primeiro semestre. Ao todo, as vendas somaram 1.131.269 unidades, uma alta de 5,05%.

A Fiat foi a marca que mais vendeu carros no país com 21,34% de market share e 241.418 unidades vendidas, com destaque para a Strada e o Argo.

Divulgação/FIAT

A Volkswagen foi a vice líder, mas está bem atrás da Fiat e somou 16,39% com 185.374 unidades vendidas, com destaque para o Polo Track e T-Cross, respectivamente o automóvel mais vendido e o SUV mais emplacado do país.

Divulgação/volkswagen

Já a GM ficou na terceira posição com 119.845 unidades vendidas e share de 10,59%. A Toyota vendeu 89.008 unidades (7,87%), Hyundai vendeu 86.316 unidades (7,63%) e a Renault manteve sua posição com 60.743 veículos emplacados no semestre com 5,37% de market share.

‌



Chevrolet/Divulgação

A Jeep também manteve sua posição na sétima colocação com 55.559 unidades vendidas no semestre com 4,91%, Honda com 50.688 unidades e BYD na nona posição somando 47.709 unidades e já com 4,22%, bem à frente da Nissan com 34.997 unidades, Caoa Chery com 28.255 unidades e Ford com 22.448 unidades.

Veja a lista completa:

FIAT — 241.418 unidades — 21,34% Market Share Volkswagen — 185.374 unidades — 16,39% Market Share GM — 119.845 unidades — 10,59% Market Share TOYOTA — 89.008 unidades — 7,87% Market Share HYUNDAI — 86.316 unidades — 7,63% Market Share RENAULT — 60.743 unidades — 5,37% Market Share JEEP — 55.559 unidades — 4,91% Market Share HONDA — 50.688 unidades — 4,48% Market Share BYD — 47.709 unidades — 4,22% Market Share NISSAN — 34.997 unidades — 3,09% Market Share Caoa Chery — 28.255 unidades — 2,50% Market Share FORD — 22.448 unidades — 1,98% Market Share CITROËN — 19.644 unidades — 1,74% Market Share GWM — 15.260 unidades — 1,35% Market Share RAM — 13.690 unidades — 1,21% Market Share MITSUBISHI — 13.368 unidades — 1,18% Market Share PEUGEOT — 11.606 unidades — 1,03% Market Share BMW — 7.627 unidades — 0,67% Market Share MERCEDES BENZ — 4.944 unidades — 0,44% Market Share VOLVO — 4.475 unidades — 0,40% Market Share

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.