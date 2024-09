Fiat Strada retoma liderança e Polo é vice, aponta Denatran Picape da Fiat supera a marca das 15 mil unidades mensais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/09/2024 - 16h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 16h00 ) ‌



Fiat Strada fica mais equipada na linha 2023: preço, detalhes e versões Fiat/Divulgação

Segundo dados do Denatran, a Fiat Strada foi o veículo mais vendido em agosto no Brasil, líder entre as picapes e líder geral com 16.423 unidades emplacadas.

O Volkswagen Polo que vinha sondando a picape na liderança fechou o mês com 14.274 unidades. O terceiro lugar ficou com o Chevrolet Onix com 9.018 unidades comercializadas também em crescimento.

Com 7.768 unidades vendidas, o Fiat Argo ficou na quarta colocação, logo atrás ficou o Volkswagen T-Cross, que ficou na quinta colocação e, também, foi o SUV compacto mais negociado no mês passado com 7.118 unidades comercializadas. O sexto lugar ficou com o Hyundai HB20 com 7.103 unidades contabilizadas, superando o Chevrolet Tracker, que teve 6.416 unidades comercializadas.

Fiat argo endurance

O oitavo lugar ficou com o Hyundai Creta com 5.962 unidades licenciadas, na sequência esteve a Fiat Toro com 5.549 unidades comercializadas. Fecha o Top 10 a Volkswagen Saveiro com 5.519 unidades vendidas.

Top 10 veículos mais vendidos em agosto de 2024

1- Fiat Strada - 16.423

2 - Volkswagen Polo - 14.274

3 - Chevrolet Onix - 9.018

4 - Fiat Argo - 7.768

5 - Volkswagen T-Cross - 7.118

6 - Hyundai HB20 - 7.103

7 - Chevrolet Tracker - 6.416

8 - Hyundai Creta - 5.962

9 - Fiat Toro - 5.549

10 - Volkswagen Saveiro - 5.519