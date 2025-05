Fiat Titano 2026: veja as mudanças e os preços Picape ganha novos detalhes visuais, novo motor e opção de pacote ADAS Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 08h52 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h42 ) twitter

Picape deixa de ser produzida no Uruguai e vai para a Argentina Fiat/Divulgação

A Fiat Titano estreou há pouco mais de um ano no segmento de picapes grandes e agora passa por uma mudança estratégica: agora passa a ser produzida na Argentina e não mais no Uruguai. O modelo também conta com um novo motor, câmbio e novidades internas como freio eletrônico de estacionamento e pacote ADAS.

Fiat Titano 2026 chega ao mercado com novo motor Multijet 2.2 Fiat/Divulgação

Já confirmada, a grande novidade da linha 2026 está no motor Multijet 2.2, aliado a um novo câmbio automático de oito velocidades. Com o conjunto, a Titano passa a ter 200 cv de potência e 450 Nm de torque. Com a mudança o consumo que era de 8,5 km/l, seja de 9,9 km/l, gerando uma economia de 16%.

Na estrada, a Titano passa a fazer 10,8 km/l, 17% melhor se comparado aos 9,2 km/l do motor anterior. A aceleração de 0 a 100 km/h passou de 12,4 km/h para impressionantes 9,9 km/h, ou seja, 20% de melhora.

Ainda sobre as novidades mecânicas, destaca-se a nova calibração da suspensão e a direção, que passa a ser elétrica.

‌



Em termos de segurança, a linha 2026 passa a ter sete airbags e sistemas de segurança ativa com o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) na versão Ranch, oferecendo recursos como frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e piloto automático adaptativo.

Novo modelo conta com troca automática de tração traseira (2H) para tração 4 x 4 Fiat/Divulgação

A Fiat Titano 2026 tem Freios a disco nas quatro rodas, e o novo sistema de tração integral permanente (AWD), que permite a troca automática entre a tração traseira (2H) e a tração integral (4×4).

‌



Além disso, há alerta de saída de faixa, assistente de descida (Hill Descent Control), detector de pressão dos pneus (TPMS), controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, controle de tração e o Trailer Swing Control.

Novo interior

O interior da Fiat Titano 2026 também ganhou novos elementos, como console central, que ganhou nova alavanca de câmbio mais moderna, tipo manche, e o novo freio de mão eletrônico.

‌



Linha 2026 passa a ter sete airbags e sistemas de segurança ativa com o sistema ADAS Fiat/Divulgação

Na versão Ranch a Titano 2026 passa a ter um novo quadro de instrumentos, que agora passa a ter tela colorida de 7’’ e controle off road para estrada (Off-Road) na multimídia que agora tem conexão Apple Carplay™ e Android Auto™ sem fio e câmera 360°.

Visualmente há poucas mudanças, até porque o modelo foi lançado recentemente. A dianteira ganha novo skidplate (parte inferior do para-choques), que passa a ter uma nova cor e, na versão Ranch, um detalhe voltado para receber os sensores do sistema ADAS.

Para combinar com a nova cor do skidplate, os para-choques traseiros ganharam detalhes na mesma cor. A picape também apresenta novas opções de cores: Cinza Silverstone e Branco Alaska, disponíveis nas versões Volcano e Ranch.

Picape apresenta novas opções de cores: Cinza Silverstone e Branco Alaska Fiat/Divulgação

“Com a Nova Titano entregamos ao consumidor um produto robusto, ainda mais tecnológico e perfeitamente adaptado às necessidades de quem vive no campo ou na cidade. Ou seja, a Titano é uma picape versátil. Ela combina força, desempenho, alta tecnologia e um dos melhores custo-benefício do segmento”, afirma Frederico Battaglia, Vice-Presidente das marcas Fiat para a América do Sul.

Fiat Titano Endurance – R$ 233.990,00

Fiat Titano Volcano – R$ 263.990,00

Fiat Titano Ranch – R$ 285.990,00

Pré-venda iniciará em junho, com as primeiras entregas previstas para julho.

