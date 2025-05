Fiat Titano com motor da Toro começa a ser produzida na Argentina Picape receberá melhorias na suspensão, eletrônica e leves retoques no design Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h40 ) twitter

Fiat Titano 2026

Antes de lançar a nova Titano no mercado brasileiro, a Fiat confirmou que a picape deixará de ser montada no Uruguai e passará a ser fabricada em Córdoba, na Argentina, que será o novo polo de produção de picapes da marca. No entanto, Strada e Toro seguem com fabricação no Brasil. Já a Titano 2026 contará com o motor 2.2 Multijet turbodiesel, o mesmo que equipa Toro e, também, a Rampage, além de atualizações na suspensão e sistemas eletrônicos, e discretas mudanças no visual.

FCA FAN BRAZIL/ Reprodução

Com isso, a Fiat aposenta o motor 2.0 Multijet e adota o 2.2 turbodiesel, que oferece mais potência e torque, que são 200 cv e 45 kgfm, o que representa um ganho de 18% em relação ao conjunto anterior. Desenvolvida na China, onde é vendida em alguns mercados como Peugeot Landtrek, a picape também terá alterações na suspensão e na parte eletrônica, embora a fabricante ainda não tenha detalhado quais serão essas atualizações.A picape deverá incorporar um novo câmbio automático de oito marchas, sistema de tração nas quatro rodas e assistentes avançados de condução.

FCA FAN BRAZIL/ Reprodução

No que diz respeito ao design, a Titano 2026 trará mudanças sutis. Imagens flagradas do interior mostram duas grandes telas flutuantes, uma para o painel de instrumentos e outra para o sistema multimídia. O volante será redesenhado, assim como o acabamento das rodas.Apesar de manter o projeto interno da Changan Hunter, o estilo externo não seguirá o visual da versão chinesa. A Fiat Titano compete com Ford Ranger, Chevrolet S10, Nissan Frontier e Volkswagen Amarok.

